Europski parlament dao zeleno svjetlo jačanju europske obrane: "Ovo je odraz promjene"

Europski parlament u utorak je podržao mjeru kojom se kroz prilagodbu postojećih programa EU-a želi osnažiti europska obrambena industrija i olakšati izgradnja infrastrukture dvostruke namjene.

Mjera koja je dobila podršku 519 zastupnika, uz 119 glasova protiv, promijenit će pravila postojećih EU programa poput Digitalne Europe, Obzora ili Instrumenta za povezivanje Europe kako bi oni bili dostupni i obrambenim i projektima dvostruke namjene.

"Obrana više nije tabu za europska sredstva, a ova regulacija odraz je te promjene", rekao je u ponedjeljak u Europskom parlamentu Rihard Kols, izvjestitelj za tu mjeru.

Novom mjerom članicama se pružaju alati da "izdvajaju za obranu bez da povećavaju svoje proračune" te se "stvara presedan" kako EU treba pristupati u jačanju svoje obrambene industrije, naglasio je latvijski konzervativac.

On je rekao da se državama članicama time primjerice omogućava da preusmjere nepotrošena kohezijska sredstva u izdvajanja za obranu i infrastrukturu dvostruke namjene. Program Digitalne Europe odsad će omogućavati projekte koji se bore protiv hibridnih prijetnji ili osnažuju kibernetičku otpornost, a program Obzor otvara se za civilne projekte s potencijalnom vojnom upotrebom.

Novom mjerom Ukrajina postaje dijelom Europskom obrambenog fonda, a u Instrument za spajanje Europe (CEF) dodaju se projekti vojne mobilnosti. "EU konačno prilagođava svoje alate današnjim sigurnosnim okolnostima. Nije riječ o novim proračunima, već o korištenju postojećih programa na pametniji i strateškiji način", zaključio je Kohl. "Sada su uspostavljeni alati, a isporuka mora uslijediti".