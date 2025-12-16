VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao

Tinejdžer (15) je u utorak ujutro krenuo u krvavi pohod po školi, a prije nego što je uhićen, ubio je jednog dječaka i teško ranio još troje učenika i školskog čuvara.

Prema informacijama ruskih medija, tinejdžer je učenik devetog razreda te škole. U školu je došao oko 9 sati, naoružan i s fantomkom na glavi, a nosio je bijelu majicu s natpisom No Lives Matter (Nikakvi životi nisu važni). Napadač je prvo pošpricao čuvara suzavcem u spreju, a zatim ga izbo nožem. Nakon toga ušao je u školu i počeo napadati djecu. Zasad se ne zna je li napad bio nasumičan ili je imao unaprijed određene mete.

Rođaci ubijenog djeteta u školi u Rusiji Foto: Profimedia

Od rana zadobivenih nožem preminuo je 10-godišnji dječak, a još troje učenika zadobilo je teške ozljede, piše Ria Novosti. Nakon napada, kada su policijske snage već bile u školi, osumnjičeni je uzeo jedno dijete kao taoca i zaključao se s njim u učionicu držeći mu nož uz vrat. Policija je uspjela razvaliti vrata i svladati ga prije nego što je dijete ozlijeđeno.

Tinejdžer koji je ubio 10-godišnjaka u školi Foto: Profimedia

Svoj brutalni krvavi napad 15-godišnjak je i snimao.

🚨 In the #Moscow region, a teenager wearing a balaclava and wielding a knife attacked an elite school. He killed one person and wounded two. pic.twitter.com/KjQKmfURSN — News.Az (@news_az) December 16, 2025

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako policajci, pod punom opremom, privode osumnjičenog.

BREAKING NEWS 🚨 Russia



A knife attack involving a student was reported on Tuesday at an elite school in the Odintsovo district near Moscow.



According to preliminary information, a 15-year-old student attacked classmates with a knife, killing one child and injuring at least… pic.twitter.com/1lc2PgZYbp — Nation Today (@NationToday360) December 16, 2025

Prema neslužbenim informacijama, u kući 15-godišnjeg napadača pronađeni su predmeti koji upućuju na to da je napad bio planiran. Mediji navode da je imao i improvizirani eksploziv.