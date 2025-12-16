VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao

Prema informacijama ruskih medija, tinejdžer je učenik devetog razreda te škole. U školu je došao oko 9 sati, naoružan i s fantomkom na glavi, a nosio je bijelu majicu s natpisom No Lives Matter (Nikakvi životi nisu važni). Napadač je prvo pošpricao čuvara suzavcem u spreju, a zatim ga izbo nožem. Nakon toga ušao je u školu i počeo napadati djecu. Zasad se ne zna je li napad bio nasumičan ili je imao unaprijed određene mete.
Rođaci ubijenog djeteta u školi u RusijiFoto:
Profimedia
Od rana zadobivenih nožem preminuo je 10-godišnji dječak, a još troje učenika zadobilo je teške ozljede, piše Ria Novosti. Nakon napada, kada su policijske snage već bile u školi, osumnjičeni je uzeo jedno dijete kao taoca i zaključao se s njim u učionicu držeći mu nož uz vrat. Policija je uspjela razvaliti vrata i svladati ga prije nego što je dijete ozlijeđeno.
Tinejdžer koji je ubio 10-godišnjaka u školiFoto:
Profimedia
Svoj brutalni krvavi napad 15-godišnjak je i snimao.
🚨 In the #Moscow region, a teenager wearing a balaclava and wielding a knife attacked an elite school. He killed one person and wounded two. pic.twitter.com/KjQKmfURSN