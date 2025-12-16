VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara

Dramatični prozori stižu iz Brazila. Zbog snažnog olujnog nevremena srušila se golema replika Kipa slobode.

Incident se dogodio u gradu Guaíba, u blizini Porto Alegrea, a unatoč uznemirujućim prizorima, nitko nije ozlijeđen. Kip, koji je godinama bio jedan od prepoznatljivih simbola grada, sada je u potpunosti uništen, izvijestio je The Statesman.

Replika Kipa slobode, u vlasništvu trgovačkog lanca Havan, bila je visoka 35 metara i postavljena je 2020. godine na parkiralištu ispred trgovine.

Another view of the Statue of Havana in Guaíba, in Brazil’s Porto Alegre metropolitan region, being toppled today by strong wind gusts. pic.twitter.com/dzzywxHExh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 15, 2025

Od tada je postala svojevrsna lokalna znamenitost. Snimke koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama zabilježile su trenutak urušavanja – kip se najprije snažno njihao pod naletima vjetra, a potom se uz glasan prasak srušio na tlo. U neposrednoj blizini prolazila su vozila dok su svjedoci događaj snimali, a pojedini vozači u žurbi su pokušavali maknuti automobile na sigurnije mjesto.

Urušavanju je prethodilo crveno upozorenje, koje su lokalne vlasti izdale ranije tijekom dana zbog opasnih vremenskih uvjeta.

Iako se zasad smatra da su ekstremni udari vjetra glavni uzrok urušavanja, tvrtka i lokalne vlasti provode detaljnu tehničku analizu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Iz Havane su poručili da su svi njihovi kipovi diljem zemlje izgrađeni u skladu s važećim sigurnosnim standardima i uz potrebnu dokumentaciju.

Postolje visoko 11 metara ostalo je neoštećeno, dok se urušio isključivo gornji dio kipa visine 24 metra.

Pad kipa tek je jedan u nizu događaja koje je prouzročila snažna oluja koja je u ponedjeljak zahvatila saveznu državu Rio Grande do Sul. Brojni gradovi prijavili su tuču, poplave i znatnu materijalnu štetu uzrokovanu jakim vjetrom. U općinama poput Cristala, Passo Funda i Santa Cruz do Sula zabilježena su oštećenja krovova i drugih objekata, dok su poplavljene ulice u gradu Lajeadu izazvale ozbiljne poremećaje u prometu.

Gradske vlasti Guaíbe, u suradnji s Civilnom obranom, nastavljaju pratiti posljedice nevremena i pozivaju građane da prijave svu nastalu štetu. Meteorolozi upozoravaju da su toliko snažne grmljavinske oluje uobičajene tijekom ljetnih mjeseci na tom području.

Replika Kipa slobode u Guaíbi nije jedinstven slučaj. Trgovački centri lanca Havan diljem Brazila poznati su po sličnim kipovima koji čine dio njihova vizualnog identiteta i arhitektonskog koncepta, a svi su izrađeni prema standardiziranim dimenzijama i dosežu ukupnu visinu od 35 metara.