VIDEO Pogledajte snimku privođenja liječnika osumnjičenog za zlostavljanje maloljetnika

Policija ga je privela na Županijski sud, a muškarac je lice pokrio maskom.
Osječki liječnik osumnjičen za zlostavljanje maloljetnikaFoto:
DNEVNIK.hr
DNEVNIK.hr
Prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, muškarac je između 2016. i 2019. godine, u jednoj osječkoj zdravstvenoj ustanovi, prema četvero maloljetnih pacijenata koristio neprimjeren rječnik, dodirivao ih po tijelu i davao im drogu.
Pretragom doma, ordinacije i vozila, temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, zaplijenjena je veća količina droga i elektronička oprema. Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku te je kazneno prijavljen za više kaznenih djela, izvijestila je policija.
Pogledajte snimku uhićenja:
