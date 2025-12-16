VIDEO Pogledajte snimku privođenja liječnika osumnjičenog za zlostavljanje maloljetnika

Liječnik (46) iz Osijeka uhićen je nakon kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u više teških kaznenih djela, uključujući zlostavljanje maloljetnika, bludne radnje i zlouporabu droga.

Policija ga je privela na Županijski sud, a muškarac je lice pokrio maskom.

Osječki liječnik osumnjičen za zlostavljanje maloljetnika Foto: DNEVNIK.hr

Prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, muškarac je između 2016. i 2019. godine, u jednoj osječkoj zdravstvenoj ustanovi, prema četvero maloljetnih pacijenata koristio neprimjeren rječnik, dodirivao ih po tijelu i davao im drogu.

Pretragom doma, ordinacije i vozila, temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, zaplijenjena je veća količina droga i elektronička oprema. Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku te je kazneno prijavljen za više kaznenih djela, izvijestila je policija.

