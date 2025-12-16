Hoćemo li uskoro jesti isprintanu hranu? "Izgleda ukusno"

Talijani, čija je gastronomija proglašena svjetskom baštinom u novom su gastro pothvatu - razvija se hrana uzgojena u laboratoriju i 3D printana! Izgleda ukusno i "normalno" baš kao i prava.

"Koji je cilj? To je uzgoj izvan okoliša, uzgoj u laboratoriju na umjetnim supstratima. Vidimo male sadnice koje uzgajamo na gelu koji oponaša tlo", rekla je Silvia Massa, voditeljica laboratorija.

Silvia Massa, voditeljica laboratorija Foto: DNEVNIK.hr

Cilj je i pronaći sustave za nastavak proizvodnje onoga što smo naviknuli jesti. Stvoreno je više prototipa koji se kreću od pločica za grickanje do visokovrijednih prehrambenih namirnica. A ovaj sustav, neovisan o tlu, mogao bi se primijeniti i u okruženjima gdje su resursi oskudni, od ratnih zona do misija u orbitu.

"Postoje dva tijeka koja treba slijediti. Prije svega, ako razmišljamo u prostornom smislu, ovo je voće za astronaute, koji očito ne mogu ponijeti svježe voće na brod, ali putem 3D printera ove vrste mogu se hraniti nutritivnim svojstvima svježeg voća", rekao je Ermanno Petricca.

Ermanno Petricca Foto: DNEVNIK.hr

A na Zemlji - vode brigu o ljudima koji s prehranom imaju problema ili primjerice o sportašima s posebnim prehrambenim zahtjevima. Pa je tako pod primamljivom krinkom čokolade, zapravo moguće unijeti sva nutritivna svojstva koja se nalaze u voću.

"Ali još grandioznija ideja, veći cilj, nije uzgoj same biljke već njezinih stanica", rekla je Massa.

Printana hrana - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Sljedeći korak je ulazak na tržište. Potencijal se već može vidjeti u Rimu, gdje restoran s biljnim odrescima na svom jelovniku nudi 3D printano narezano meso.