Zbog Dodikovih ministara BiH propustila posljednju priliku za pristupne pregovore s EU

Vijeće ministara BiH u utorak je propustilo posljednju priliku da prije sjednice Europskog vijeća zakazane za 18. i 19. prosinca usvoji odluke koje bi mogle otvoriti put pristupnim pregovorima s EU-om jer su ministri koje je postavio Milorad Dodik ponovo odbili raspravu o dva ključna reformska zakona.

Na dnevnom redu sjednice koju je prošlog tjedna najavila predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto kao prve točke bili su nacrti zakona o Sudu BiH odnosno o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) kao i odluka o uspostavi ureda glavnog pregovarača no o tome nije bilo rasprave zbog ultimatuma ministra vanjske trgovine Staše Košarca i financija Srđana Amdižića.

Oni su, kao i dva puta ranije, prijetili obaranjem dnevnog reda ukoliko se o tim točkama bude raspravljalo pa u tom slučaju sjednica ne bi ni mogla biti održana.

Ovako je Krišto povukla prijedlog da se raspravlja o tri točke koje su trenutačno od ključnog značaja pa je Vijeće ministara razmatralo samo neke manje važne informacije i prijedloge sporazuma.

Vlasti Republike Srpske koje još uvijek kontrolira bivši predsjednik tog entiteta Milorad Dodik nisu zadovoljne prijedlozima zakona koje je izradilo Ministarstvo pravde BiH na temelju preporuka Europske komisije. Istodobno traže da glavni pregovarač bude iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) što tri stranke koje čine bošnjačko-građanski blok u vladajućoj koaliciji podjednako odlučno odbijaju.

Nema nikakvih naznaka kada bi dva reformska zakona na kojima inzistira Bruxelles mogla biti predmetom rasprave na Vijeću ministara BiH te potvrde u državnom parlamentu a sigurno je samo kako će ta zemlja u 2026. godinu ući bez jasnih izgleda za početak pregovora o pristupanju EU.

BiH je uvjetnu suglasnost za otvaranje pregovora dobila još u ožujku 2024. godine no od tada nije bilo nikakvih pomaka na europskom putu pa je ta zemlja uz Kosovo trenutačno na začelju procesa europskih integracija među državama zapadnog Balkana.