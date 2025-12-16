Šokantan slučaj: Liječnik u Slavoniji zlostavljao maloljetne pacijente i davao im drogu

Zdravstveni djelatnik iz Osijeka (46) uhićen je nakon što je policija protiv njega provela opsežno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u niz teških kaznenih djela, među kojima su zlostavljanje maloljetnika, bludne radnje i zlouporaba droga.

Prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, muškarac je između 2016. i 2019. godine, u jednoj osječkoj zdravstvenoj ustanovi, prema četvero maloljetnih pacijenata koristio neprimjeren rječnik, dodirivao ih po tijelu i davao im drogu.

Također, sumnjiči ga se da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i svojim punoljetnim poznanicima – 35-godišnjoj ženi i 35-godišnjem muškarcu.

Policija je, temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, obavila pretragu njegova doma, ordinacije i vozila, pri čemu su zaplijenjeni računala, mobitel te veća količina različitih droga, među ostalim više od 200 grama marihuane, tablete MDMA, hašiš, amfetamini i šprica s nepoznatim sadržajem.

Osumnjičenik je uhićen te je nakon dovršenog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava za kaznena djela povrede djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.