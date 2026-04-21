Europska zemlja upozorila građane: "Spremite torbu za bijeg"

Belgijska vlada pokrenula je kampanju kojom želi pripremiti građane za izvanredne situacije u kontekstu rastućih geopolitičkih napetosti i sve učestalijih prirodnih katastrofa.

Pozvali su građane da kod kuće imaju komplet za hitne slučajeve kako bi mogli funkcionirati bar 72 sata u slučaju izvanredne situacije koja može biti i veliki nestanak struje ili interneta.

Dužnosnici upozoravaju da se izvanredne situacije mogu dogoditi "bilo gdje i bilo kada".

Savezni ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin istaknuo je kako su se rizici od ratova i prirodnih katastrofa posljednjih godina povećali, ali je naglasio da kampanja nije usmjerena na izazivanje panike, već na informiranje i osvještavanje građana.

"Biti spreman je zajednička odgovornost", poručio je.

U prvoj fazi fokus je na pristupu pouzdanim informacijama tijekom krize. Građanima se preporučuje prijava na sustav BE-Alert i praćenje službenih komunikacijskih kanala, budući da se u takvim situacijama često brzo šire glasine i dezinformacije.

Vlasti savjetuju da kućanstva pripreme zalihe za najmanje tri dana, uključujući vodu, nepokvarljive namirnice, osnovne lijekove, svjetiljke, baterije, gotovinu i higijenske potrepštine, piše belgijski VRT News.

Građane se također poziva da pripreme takozvanu "torbu za bijeg" za slučaj hitne evakuacije. Ona bi trebala sadržavati osnovne potrepštine poput hrane i vode, važne dokumente, punjače za mobitele te pribor za prvu pomoć.

Kampanja će se postupno širiti i na druge vrste rizika, uključujući nuklearne incidente, a u njezinu provedbu bit će uključene i lokalne vlasti kako bi se preporuke što bolje prilagodile svakodnevnom životu građana. Vlasti ističu kako će veća spremnost javnosti omogućiti hitnim službama da se u kriznim situacijama usmjere na najugroženije.