Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića! Cure prvi detalji

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu noćas je bačena bomba. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, ali je nastala materijalna šteta. Nova.rs doznaje da su oštećeni automobil, ograda i fasada. U trenutku kada je bačena bomba u kući su bili pjevač, njegova supruga i mlađa kći, doznaje Telegraf, a još nema službene potvrde o kretanju obitelji. Policija i tužiteljstvo su na terenu te je očevid u tijeku. Policija trenutno preuzima snimke s nadzornih kamera u ulici i na vili kako bi se ušlo u trag počinitelju. Susjedi su opisali da se čula "strašna detonacija", koja ih je uznemirila.