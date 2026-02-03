Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića! Cure prvi detalji

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu noćas je bačena bomba.

Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, ali je nastala materijalna šteta.

Nova.rs doznaje da su oštećeni automobil, ograda i fasada.

U trenutku kada je bačena bomba u kući su bili pjevač, njegova supruga i mlađa kći, doznaje Telegraf, a još nema službene potvrde o kretanju obitelji.

Policija i tužiteljstvo su na terenu te je očevid u tijeku. Policija trenutno preuzima snimke s nadzornih kamera u ulici i na vili kako bi se ušlo u trag počinitelju.

Susjedi su opisali da se čula "strašna detonacija", koja ih je uznemirila.