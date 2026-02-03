Preokret u slučaju bombe bačene na Čolićevu kuću? "Nadam se da nisam ja bio meta"

Na obiteljsku kuću pjevača Zdravka Čolića na beogradskom Dedinju bačena je bomba te je nastala materijalna šteta, a prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen.

Prema prvim, neslužbenim informacijama s terena, ispituje se mogućnost da je napadač pogriješio dvorište. Istražitelji sumnjaju da je stvarna meta napada možda bio netko od njegovih susjeda iz okolnih vila.

"Trenutačno se ispituje kretanje napadača te podaci s baznih stanica mobilne telefonije. Postoje indicije da je meta bio obližnji objekt, a da je ručna bomba na Čolićevo imanje bačena greškom, u mraku", naveo je izvor blizak istrazi.

Pojavila se i teorija da je moguća meta napada bio bivši menadžer pjevača, Adis Gojak, koji živi u kući pored pjevačeve.

"Ne znam stvarno za tu priču da sam ja bio meta. Nisam čuo, nadam se da nisam. Nisam se čuo sa Zdravkom", poručio je Gojak za Blic.

Policija nastavlja istragu.

Prizore očevida pred pjevačevom kućom pogledajte OVDJE.