Avantura oca i sina pretvorila se u kaos: Policija pokrenula potragu, digla helikopter, a sve je započelo pozivom

Pustolovni duh oca i njegovog 19-godišnjeg sina pokrenuo je dramatičnu potragu u njemačkom Nordhausenu, nakon što je policija dobila informaciju da su dvojica avanturista pokušala ilegalno ući u podzemni tunelski sustav nekadašnjeg koncentracijskog logora Mittelbau-Dora.

Riječ je o opsežnoj mreži tunela unutar planine Kohnstein, od kojih su mnogi i danas zatvoreni za javnost zbog opasnosti i povijesne osjetljivosti.

Sve je počelo kada je 50-godišnji muškarac bivšoj supruzi otkrio svoje planove: on i sin žele se provući do nedostupnih dijelova kompleksa kako bi ih istražili.

Zabrinuta za njihovu sigurnost, žena je alarmirala policiju što je pokrenulo veliku akciju traganja.

U potragu su poslani timovi na terenu, pas tragač, a u zrak je dignut i policijski helikopter koji je locirao njihov automobil u blizini podzemnog pogona u kojem su nekada zatvorenici logora prisilno radili na proizvodnji nacističkog oružja.

No, dvojica avanturista nisu očekivala takav odaziv. Ugledavši helikopter i policiju kako pretražuje područje, toliko su se uplašili da su se sakrili. Tek su naknadno putem mobitela kontaktirali rođaka, koji je policiji prenio da su živi i dobro, čime je potraga okončana, piše Welt.

Policija je nakon incidenta poslala jasnu poruku da ovakvi pothvati nisu samo ekstremno opasni, nego mogu imati i značajne financijske posljedice. Prema Zakonu o policijskim dužnostima u Tiringiji, otac i sin morat će sami platiti troškove cijele operacije. Osim toga, obojicu očekuju prijave za neovlašteni ulazak u zaštićeno područje.