Pakistan i Indija na rubu su rata. Zbog jačanja napetosti zatvoren je pakistanski zračni prostor.

Zračni prijevoznici preusmjeravaju zrakoplove koji prelijeću iznad dviju zemalja. Sa svih strana svijeta stižu izrazi zabrinutosti i pozivi na suzdržanost. Na području spornog Kašmira je trenutačno devet hrvatskih vojnika. MORH tvrdi da nisu u opasnosti.



Odnosi dviju zemalja su napeti od 14. veljače kada su militanti iz Pakistana u indijskom dijelu Kašmira ubili 40 pripadnika snaga sigurnosti.

Indija je u utorak pokrenula prve zračne napade preko linije razgraničenja u Kašmiru nakon gotovo pet desetljeća. Tvrdi da su cilj bile baze za obuku militanata. Pakistan je uzvratio prekograničnim napadima svojih zrakoplova.

Pakistan i Indija imaju nuklearne bojeve glave

Procjenjuje se da Pakistan ima između 130 i 140 nuklearnih bojevih glava, a Indija između 120 i 130. Indija ima više od milijardu i 300 milijuna stanovnika naspram tek nešto više od 200 milijuna Pakistanaca.

Indija ima gotovo 1,5 milijuna aktivnih vojnika i po brojnosti je druga na svijetu. Pakistanske oružane snage imaju oko 650 tisuća aktivnih vojnika.

Indija ima oko 610 borbenih zrakoplova, a Pakistan 464. Znatno je jača i u broju tenkova. Prednost je još izraženija u ratnoj mornarici gdje Indija ima 110 većih plovila uključujući nosač zrakoplova, a Pakistan tek 28.

Rat između dviju zemalja - moguć

Gost u Dnevniku Nove TV bio je analitičar međunarodnih odnosa prof. Branimir Vidmarović koji je prokomentirao najnovija događanja između Pakistana i Indije.

Rušenje indijskih vojnih zrakoplova je vrlo ozbiljna prekretnica - može li to dovesti do puno ozbiljnijeg sukoba?

Ovo je dosta zastrašujuće. Indija je prvi put, nakon sukoba 1971. godine upotrijebila borbene zrakoplove i izvršila preventivni napad što pokazuje da je Indija sada na sasvim drugačijoj razini svojeg razvoja.

To može dovesti do ozbiljnijeg sukoba. Koliko ozbiljnog? Ovisi o tome koliko će procijeniti sami lideri zbog toga što je jako puno ekonomskog potencijala. Ekonomski razvoj je taj koji bi trebao spriječiti konflikt jer se Indija strahovito razvija, a i Pakistan se, uz pomoć Kine, isto razvija.

Ukoliko Indija i pakistanski partneri procijene da bi punopravni rat mogao odbaciti zemlje u njihovom ekonomskom razvoju, onda bi to trebao biti faktor koji će zakočiti daljnju eskalaciju.

Riječ je o dvije nuklearne sile - postoji li mogućnost uporabe tog oružja?

One su svježe nuklearne sile. 1998. godine su službeno obje zemlje testirale svoje nuklearno naoružanje, međutim zbog toga što bi to bilo katastrofalno i za ljude, i za sigurnost, i za ekonomiju - mislim da do toga ne bi trebalo doći.

Mogućnost rata, u trajanju od dva ili tri mjeseca - postoji.

Sve oči su uperene u Hanoi, gdje se održava sastanak američkog predsjednika Trumpa i sjevernokorejskog Kim Jong-una. Trump obećava odličnu budućnost Sjevernoj Koreji ako provede denuklearizaciju. Kako biste to protumačili?

Drago mi je da se negdje netko voli, poput njih dvojice. Cijeli proces je dobar. On ne nosi neke konkretne rezultate, nema nekih tehničkih detalja i to frustrira ljude u Washingtonu i analitičare po svijetu.

Međutim, svi se donekle slažu da je cijela ta dinamika u redu i da treba zadržati taj pozitivni impuls. Denuklearizacija na Korejskom poluotoku za sada nije moguća jer Kim Jong-un vidi da se zemlje povlače iz Sporazuma o raketnom naoružanju i ne vidi zašto ne bi i on trebao napraviti isto.

Za sada ostaje ta nuklearna paradigma - Azija je vrlo raznoliko mjesto s različitim interesima, različitim religijama, etničkim konfliktima u povijesti. Tamo je sigurnosna slika vrlo složena i za sada je ona takva kakva jest - nuklearna, nažalost.

