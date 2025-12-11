Drama zbog maila: DORH im poručio da su "besramni i skandalozni", SDP im nije ostao dužan

DORH je u četvrtak u priopćenju ponovio da nisu primili poziv za okrugli stol o korupciji u organizaciji SDP-ove Mirele Ahmetović, podsjetivši na objavljenu pa ispravljenu fotografiju na kojoj je bilo prikazano da poziv nije poslan na adresu DORH-a, dok iz SDP-a DORH-ove tvrdnje opet odbacuju kao neistinite.

"Fotografija e-maila Kluba SDP, koju je objavila saborska zastupnica Mirela Ahmetović, u cijelosti potvrđuje tvrdnju glavnog državnog odvjetnika da navedeni e-mail DORH nije nikada primio", priopćio je DORH.

Pritom pojašnjavaju da je na portalu Index.hr u srijedu oko 19 sati objavljena fotografija iz koje je vidljivo da je e-mail s pozivom poslan na adresu pisarnica@dprh.hr, a ne na ispravnu e-mail adresu pisarnica@dorh.hr.

"Nakon što je, očito, kasnije upozorena kako je iz objavljene fotografije vidljivo da e-mail nije poslan na adresu DORH-a, nakon nekog vremena rade se korekcije na prvotno objavljenoj fotografiji, odnosno prepravlja se fotografija, te se na njoj na originalnom e-mailu mijenja 'dprh' u 'dorh', pri čemu Index.hr navodi kako se ispričavaju čitateljima što je u prvotnoj verziji ilustracije 'bila napisana pogrešna e-mail adresa DORH-a na koju je poslan mail iz SDP-a' (???)", stoji u priopćenju DORH-a.

DORH: 'Da je e-mail zaprimljen, pošiljatelj bi povratno dobio automatski odgovor'

Zaključuju da je "inzistiranje na neistinama, predbacivanje glavnom državnom odvjetniku da laže, iako i objavljena fotografija izvornika poslanog e-maila svjedoči da su njegove tvrdnje istinite, naknadno prepravljanje pa potom objavljivanje korigirane fotografije te prebacivanje odgovornosti na uredništvo Index.hr i više od neetičnog – besramno i skandalozno".

Ističu i da je naknadnom provjerom svih zaprimljenih e-mailova u DORH-u i USKOK-u utvrđeno da 2. prosinca 2025. nije zaprimljen niti jedan e-mail od strane Kluba SDP-a, Antikorupcijskog vijeća, Hrvatskog sabora ni Mirele Ahmetović.

"Osim toga, da je e-mail zaprimljen, pošiljatelj bi povratno dobio automatski odgovor kojim se potvrđuje primitak poruke u pisarnici DORH-a, a Klub zastupnika SDP odnosno Mirela Ahmetović takvu potvrdu primitka ne posjeduje", ističu u priopćenju.

"S obzirom da je zastupnica Ahmetović navela kako su stručne službe Kluba zastupnika SDP-a u dva navrata zvale kako bi provjerile hoće li netko doći na okrugli stol, Državno odvjetništvo RH provjerilo je sve zaprimljene telefonske pozive u razdoblju od 2. do 9. prosinca 2025. te utvrdilo kako nije zaprimljen niti jedan takav poziv.

Konačno, iako višekratno ponavlja da je s e-mail adrese Kluba zastupnika SDP-a na službene e-mail adrese DORH-a i USKOK-a poslan poziv na okrugli stol, zastupnica Ahmetović ne objavljuje nikakav dokaz da bi poziv bio poslan na e-mail adresu USKOK-a", objavio je DORH.

SDP: Lažne interpretacije temeljene na pogrešnoj ilustraciji

Suprotno tvrdnjama iz priopćenja DORH-a, u SDP-u ističu da krivi i neautentični screenshot e-maila s adresom pisarnica@dprh.hr nije objavila zastupnica Ahmetović, nego je pogrešnu ilustraciju u grafičkoj opremi članka koristio portal Index.hr.

"Nakon što su shvatili da je riječ o krivoj i neautentično prikazanoj adresi, ispravili su svoju pogrešku i zamijenili ilustraciju članka - ne zbog pritiska s naše strane, nego zbog vlastite interne provjere i uredničke odgovornosti", navode u SDP-u i podsjećaju da se Index.hr zbog greške ispričao.

Kažu i da se umjesto razgovora o suštinskom pitanju – jačanju borbe protiv korupcije i institucionalne odgovornosti – Ivan Turudić "odlučio baviti napadima na zastupnicu Ahmetović i lažnim interpretacijama temeljenim na pogrešnoj ilustraciji jednog portala".

Smatraju i da takav pristup samo skreće pažnju s činjenice da ključne institucije nisu sudjelovale u raspravi o temi od iznimnog javnog interesa, a Turudiću prigovaraju i da službene stranice DORH-a koristi kao "osobni politički megafon".

"Dok glavni državni odvjetnik pokušava uvjeriti javnost da fotografije, pozivi i činjenice ne postoje - samo zato što mu ne idu u prilog - netko u ovoj zemlji pljačka javni i europski novac. I to je ono čime bi se Ivan Turudić trebao baviti", zaključuju u SDP-u.