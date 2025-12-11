Dvije slike Hrvatske: Meteorolog otkiva kakav nas vikend očekuje

Još je ojačala anticiklona nad južnom i središnjom Europom. Tlak zraka je visok, a atmosfera vrlo stabilna što za naše područje znači nastavak česte i dugotrajne magle na kopnu te sunca i topline na Jadranu.

Tako će petak prijepodne u cijeloj hrvatskoj unutrašnjosti biti maglovito i hladno, s temperaturom oko nule. Sunca će biti samo u višim gorskim predjelima. Na Jadranu zato sunčanije, iako i tu lokalno može biti magle i niskih oblaka, osobito u Istri te na otocima. Puhat će slaba bura i sjeverozapadni vjetar, uz temperaturu od 7 do 9.

Magla će se u središnjoj Hrvatskoj oko podneva blago izdići, pa ćemo imati sumaglicu i niske oblake, no u većini krajeva ostaje potpuno oblačno. Poslijepodne je samo mala mogućnost za kraća sunčana razdoblja, i to ponajprije u Hrvatskom zagorju. Zato će ostati svježe, hladnije nego danas, između 3 i 6 stupnjeva.

U većini Slavonije također cjelodnevna magla i niski oblaci, odnosno tmurno i hladno kasnojesensko vrijeme. Tek će se rijetko uspjeti djelomično razvedriti, pa će zasjati malo sunca, uglavnom oko slavonskog gorja. Maksimalna temperatura bit će između 2 i 5.

U Primorju i na Kvarneru većinom sunčano, dok će u Istri biti malo više oblaka, i to onih niskih, osobito uz zapadnu obalu te u unutrašnjosti. Ipak, popodne će se i ovdje razvedravati uz sve više sunca. Pod Velebitom će puhati slaba do umjerena bura, a drugdje sjeverozapadni vjetar. Temperatura će sredinom dana biti između 11 i 15, tako da će biti ugodno. U Gorskoj Hrvatskoj, u višim predjelima prevladavajuće sunčano, a drugdje ponovno magla, osobito u Lici gdje će se ona dulje zadržavati. I najviša temperatura ovisit će o magli, između 3 i 8 stupnjeva.

U Dalmaciji će i sutra biti sunčano, pa i pretežno vedro. Samo na sjeveru te na otocima povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a ponegdje i slaba bura. Temperatura će rano popodne biti između 14 i 16 Celzijevih stupnjeva tako da će biti ugodno, a zatim navečer pomalo svježe.

Prognoza za vikend

I sljedećih će dana u unutrašnjosti biti dugotrajne magle i niskih oblaka. U subotu će lokalno biti malo rosulje. A tek su u nedjelju i još vjerojatnije u ponedjeljak moguća sunčana razdoblja. Temperatura će noću i ujutro biti oko nule, a danju od 4 do 6. Na Jadranu većinom sunčano, ali tijekom noći i jutra lokalno i ovdje može biti magle i niskih oblaka, ponajprije na otocima te u Istri. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, no povremeno može biti i slabe bure, ponajprije pod Velebitom. Temperatura uglavnom od 7, 8 Celzijevih stupnjeva ujutro, pa do 15, 16 poslijepodne.

Znači i do kraja tjedna u cijeloj će Hrvatskoj vrijeme ostati stabilno, ali uz dvije potpuno različite slike vremena. U unutrašnjosti će biti svježe i hladno, pod sivilom magle i niskih oblaka koji će se u većini predjela zadržavati cijeli dan. Samo će na planinama iznad 700 metara biti sunčano. A na Jadranu zato toplo i većinom sunčano, tek rijetko uz jutarnju maglu.