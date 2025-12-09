Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu

Državne tvrtke pitali smo koliko će zaposleni dobiti pod bor. Cifre su poprilično skromne.

Hrvatska pošta svojim djelatnicima 11. prosinca isplaćuje božićnice u iznosu od 200 eura.

HŽ Infrastruktura d.o.o. za 2025. godinu isplatit će božićnicu u visini 250 eura po radniku, a određena je prema važećem Kolektivnom ugovoru. Božićnice će biti isplaćene svim zaposlenicima tvrtke, a trenutačno je 5200 zaposlenih u HŽ Infrastrukturi. Sveukupno je za božićnice predviđeno oko 1.300.000,00 eura, priopćili su nam.



Hrvatske ceste sukladno odredbama Kolektivnog ugovora isplaćuju božićnicu u iznosu od 250,00 eura. Ukupan iznos isplate ovisi o broju zaposlenika u mjesecu isplate. Trenutačno Društvo zapošljava 487 radnika.

Božićnica u HEP-u sukladno Kolektivnom ugovoru i Sporazumu sa sindikatima iznosi 497,71 eura po radniku.

U JANAF-u pak temeljem Kolektivnog ugovora svaki zaposlenik uoči Božića prima božićnicu u iznosu od 350 eura, priopćili su za DNEVNIK.hr.

Jadrolinija će svim svojim djelatnicima ove godine isplatiti božićnicu u visini od 250 eura, kao i prošle godine.

FINA, kao i prošle godine, svim svojim zaposlenicima planira isplatiti božićnicu u iznosu od 350 eura. Trenutačno u Fini rade 2503 zaposlenika.

Popis božićnica ostalih državnih tvrtki objavit ćemo nakon što dobijemo njihove odgovore.

Euri, ilustracija Foto: Getty Images

Dodajmo kako je portal MojPosao priopćio kako tri četvrtine zaposlenih u Hrvatskoj, odnosno njih 74 posto, očekuje božićnicu, što je osjetan pad u odnosu na lanjskih 86 posto, a prosječno gledano, nadaju se isplati 464 eura, što je 65 eura više od prosječnog iznosa koji su dobili lani.

Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka najpoznatija po brendu MojPosao, provela je istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 400 ispitanika, a koje je pokazalo da bi božićnica trebala "sjesti" na račune većine zaposlenih u Hrvatskoj.

Međutim, navode istraživači, ovogodišnja očekivanja radnika nešto su umjerenija nego prethodnih godina. Naime, tri četvrtine zaposlenih u Hrvatskoj, njih 74 posto, očekuje božićnicu, što je osjetan pad u odnosu na lanjskih 86 posto. No, to je gotovo "u dlaku" jednako udjelu radnika koji su božićnicu doista primili prošle godine, njih 75 posto, što sugerira da se očekivanja polako usklađuju s realnošću.

S druge strane, oko četvrtine radnika u Hrvatskoj, 26 posto, smatra kako ih poslodavac ove godine neće nagraditi božićnicom, a kao glavne razloge navode strožu politiku tvrtke po tom pitanju ili slabije poslovne rezultate ove godine.

Velika većina očekuje isplatu u novcu

Među onima koji ove godine računaju na božićnicu velika ih većina, 90 posto, kao i dosadašnjih godina, očekuje isplatu u novcu, i to u prosječnom iznosu od 464 eura, odnosno 65 eura više od iznosa koji su zaposlenici dobili prošle godine.

Istraživači primjećuju da su radnici nekad puno preciznije pogađali iznose koje će dobiti od poslodavca. Prije uvođenja eura predviđanja zaposlenih bila su gotovo "u cent", a odstupanja minimalna. No s prelaskom na novu valutu pojavio se veći jaz između želja i stvarnosti. "Iako su naša očekivanja tradicionalno nešto viša od uplaćenih iznosa, tek je 2023. došlo do osjetnijeg precjenjivanja božićnica, pa je stoga dojam da se zaposlenici još privikavaju na iznose u eurima", ocjenjuju.

Euri, ilustracija Foto: Getty Images

Kao i ranijih godina, alternativni oblici božićnih nagrada ostaju u drugom planu. Bon za kupovinu očekuje tek petina zaposlenih, dok se poklon-paketu nada njih devet posto.

Oko iznosa najoptimističniji radnici privatnih tvrtki u stranom vlasništvu

Božićnicu očekuje 83 posto zaposlenih u državnim poduzećima te čak 93 posto radnika u javnim institucijama i upravi. No pritom zaposlenici javnih institucija procjenjuju da će ove godine dobiti prosječno 355 eura, što je ujedno i najskromniji očekivani iznos među sudionicima istraživanja. Radnici državnih tvrtki očekuju nešto izdašniju nagradu, oko 368 eura.

Najoptimističniji su, pak, zaposlenici privatnih tvrtki u stranom vlasništvu, koji predviđaju prosječnu božićnicu od 514 eura, najviši očekivani iznos među svim skupinama. Ipak, za razliku od javnog sektora, tamo nešto manji udio zaposlenih uopće očekuje božićnicu, njih 80 posto.

S druge strane, najmanje nade u primitak božićnice polažu radnici privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu, njih 71 posto, a u prosjeku je riječ o očekivanih 498 eura.

Većina radnika božićnicu smatra "pravom svakog zaposlenika"

Istraživanje je pokazalo i da trećina radnika, njih 32 posto, božićnicu doživljava kao čin dobre volje poslodavca te svojevrsni znak zahvalnosti za trud i uspjeh tijekom godine. No većina radnika, njih 68 posto, smatra da je božićnica pravo svakog zaposlenika, a mnogi priznaju da bi zamjerili poslodavcu kada je ne bi isplatio.

Usporedbe radi, prošle godine je 29 posto radnika isplatu božićnice znakom dobre volje poslodavca, dok je prije dvije godine to mišljenje dijelilo 34 posto zaposlenika.

Dodatno ulje na vatru u toj raspravi, kažu s portala MojPosao, dolazi iz susjedstva, s obzirom na to da je Slovenija nedavno zakonom regulirala obveznu isplatu božićnice, što je potaknulo pitanje bi li isto trebalo učiniti i u Hrvatskoj.

Većina radnika sklona je toj ideji, no dio radnika strahuje da bi zakonska obveza isplate božićnice mogla imati i neželjene posljedice te da će neki poslodavci smanjiti osnovnu plaću kako bi mogli "pokriti" božićnicu.

Idealna božićnica trebala bi iznositi 592 eura

Kada je riječ o iznosu koji bi radnike u Hrvatskoj zaista zadovoljio, istraživanje je pokazalo da bi idealna božićnica trebala iznositi 592 eura, što je osam eura manje nego prošle godine, ali i 28 posto iznad očekivanog iznosa za ovu godinu.

Najveći udio radnika, njih 39 posto, i ove godine božićnicu planira iskoristiti za pokrivanje osnovnih životnih troškova, što je tek neznatan pad u odnosu na prošlu godinu.

Četvrtina zaposlenih blagdanski će bonus usmjeriti na kupnju darova, deset posto taj će iznos uštedjeti, a osam posto ispitanika božićnicom će "pokrpati" dugove. Naposljetku, 13 posto ljudi će božićnicu iskoristiti kako bi kupili "sitnicu" koju si inače ne bi mogli priuštiti.