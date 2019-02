Pakistan je potvrdio da je srušio dva indijska aviona. Zrakopolovi indijskog zrakoplovstva presreli su najmanje tri pakistanska vojna zrakoplova nakon što su prešli u indijski zračni prostor preko spornog područja kašmira, izvjestili su indijski dužnosnici. Srušen je i indijski helikopter na području Kašmira, dvoje ljudi je poginulo.

Pakistan je u srijedu potvrdio da je izveo zračne napade na dio Kašmira koji je pod kontorolom Indije i da je pri tome oborio dva indijska borbena aviona.

Potvrđeno je da je zarobljen i jedan indijski pilot, piše The Guardian.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 February 2019

Pakistanska vojska je objavila kako su indijski avioni ušli u zračni prostor Pakistana i da su zbog toga oboreni.

Usred prijavljenog pakistanskog upada na zračni terirorij Indije, indijske vlasti su zatvorile međunarodnu zračnu luku Sheikh ul-Alam u Srinagaru u Kašmiru, izjavila je lokalna policija.

Tri manje zračne luke na tom području također su zaustavile daljnje slijetanje na svojim pistama za komercijalne letove zbog sigurnosnih razloga.

Pakistanski ministar vanjskih poslova izjavio je kako je vojska njegove zemlje pokrenula "niz zračnih napada" na granicu dviju država, no tvrdi da se nije prerazilo zračnu liniju granice.

"Ovo nije bila osveta za ratobornost Indije. Pakistan je stoga pokrenuo napade na ciljeve koji nisu vojni, izbjegavajući gubitak ljudskih života i kolateralnu štetu. Jedina svrha ove akcije bila je demonstrirati naše pravo, želju i mogućnost za samoobranu", priopćio je pakistanski ministar.

#Pakistanstrikesback #PAF undertook strikes across LoC from Pakistani airspace. Sole purpose of this action was to demonstrate our right, will and capability for self defence. We do not wish to escalate but are fully prepared if forced into that paradigm#PakistanZindabad — Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) 27 February 2019



Ministar nije želio iznositi nikakve detalje po pitanju pakistanske operacije, ali je rekao kako "Pakistan ima svako pravo "na odmazdu protiv onih koji su pod indijskim pokroviteljstvom", piše RT.

Srušio se indijski Mi-17 helikopter u Kašmiru

Dvoje ljudi je poginulo nakon što se indijski helikopter Mi-17 srušio usred polja na indijskom području Kašmira. Do nesreće je došlo usred rastućih tenzija s Pakistanom no uzrok nesreće još nije uvtrđen.

Helikopter se srušio blizu Budgam na indijskom teritoriju Jammu i Kašmira, izvjestili su lokalni mediji. Najmanje dva tijela pronađena su na mjestu nesreće.

#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW — ANI (@ANI) 27 February 2019

U utorak su indijski ratni zrakoplovi ušli u pakistanski zračni prostor kako bi targetirali kampove za obuku terorista odgovorne za samoubilačke napade bombama na indijske vojnike. Takav slučaj dogodio se prije dva tjedna.

Pakistan je osudio potez indijskih vlasti.