Dok Trump steže obruč Putin i Lukašenko razgovarali s predsjednikom Venezuele, pao je i dogovor

Rusija i njena bliska saveznica Bjelorusija u četvrtak su razgovarale s čelnikom Venezuele Nicolasom Madurom i njegovim predstavnicima, u vrijeme dok američki predsjednik Donald Trump jača pritisak da on odstupi.

Maduro je u telefonskom razgovoru 21. studenoga rekao Trumpu da je spreman napustiti Venezuelu ako on i njegova obitelj dobiju potpunu amnestiju, rekli su izvori Reutersu.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u četvrtak je održao svoj drugi sastanak u 17 dana s Jesusom Rafaelom Salazarom Velazquezom, veleposlanikom južnoameričke zemlje u Moskvi.

Bjeloruska novinska agencija Belta prenosi da je Lukašenko diplomatu 25. studenoga rekao da je Maduro uvijek dobrodošao u Bjelorusiju te da je vrijeme da ga posjeti. Belta u četvrtak pak prenosi Lukašenkove riječi da je Velazqueza podsjetio da su na prvom susretu usuglasili da će s Madurom "koordinirati određena pitanja".

"Dogovorili smo se da ćete, nakon što riješite određena pitanja, pronaći vremena da dođete k meni na ponovni susret kako bismo mogli donijeti odgovarajuću odluku u našoj nadležnosti. A ako bude potrebno, potom ćemo uključiti i predsjednika Venezuele", citirala je BeIta Lukašenka.

Putin ponovio podršku Maduru

Reuters je od ureda bjeloruskog predsjednika zatražio objašnjenje o tim susretima te o voljnosti Minska da pruži utočište Maduru ako odstupi. Ured nije odgovorio.

Kremlj je u četvrtak objavio da je predsjednik Vladimir Putin u razgovoru s Madurom "ponovio svoju podršku politici njegove vlade" čiji je cilj "zaštita nacionalnih interesa i suvereniteta" suočenih sa "sve snažnijim vanjskim pritiskom".

Trumpova vlada ne smatra Madura, na vlasti od 2013., legitimnim predsjednikom Venezuele. On tvrdi da je pobijedio prošle godine na izborima koje SAD i zapadne vlade smatraju namještenima. Neovisni promatrači tvrde da je na njima premoćno pobijedila oporba.

Trump je proteklih mjeseci eskalirao pritisak na južnoameričku državu, između ostalog i razmještajem vojnih snaga na karipskom području. U ovotjednom razgovoru s Politicom republikanac je rekao da su Madurovi "dani odbrojani" te je odbio odgovoriti je li spreman poslati američku vojsku u Venezuelu.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u četvrtak je novinarima rekla da se nada da će Bijela kuća "uspjeti spriječiti" otvoreni sukob koji bi imao "nepredvidljive posljedice za cijelu zapadnu hemisferu".

Lukašenko održava bliske odnose s Caracasom, a ove godine je otvorio dijalog i s vladom u Washingtonom nakon godina izolacije u zapadnim krugovima zbog stanja ljudskih prava u Bjelorusiji te njegove podrške Putinovoj invaziji Ukrajine.

Trump je počeo ublažavati sankcije nad Minskom, a prošli mjesec je imenovao posebnog izaslanika Johna Coalea za pregovore s Lukašenkom o oslobađanju političkih zatvorenika.