Istražni zatvor pri kraju, a ključna istraga još traje: "Vještačenje bi trebalo pokazati neki drugi smjer"

Istraga u slučaju Vjesnik još traje. Policija je obavila svoj dio posla, na potezu je Općinsko kazneno državno odvjetništvo. Osumnjičenima za podmetanje požara za nekoliko dana istječe jednomjesečni istražni zatvor, a rezultati očevida i vještačenja - još se čekaju.

Konačnih ni službenih odluka o rušenju Vjesnika još nema. Sve opcije i dalje su otvorene - stručnjaci s rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i dalje čvrsto stoje pri metodi miniranja.

"Mi smo vidjeli sve što nas je interesiralo i sigurni smo u svoju metodu znači kako u tehničko izvođenje samog rušenja tako i u ovaj sigurnosni aspekt. Ono što sam čuo da će Ministarstvo ići u raspisivanje natječaja, a onda kad on bude raspisan vidjet ćemo koji će biti kriteriji odnosno uvjeti u natječaju", rekao je Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu.

Vjesnik - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Na stolu Ministarstva je 18 pristiglih ponuda - dio je i za opciju strojnog rušenja, čeka se njihovo mišljenje, a ideja je da isti izvođač radi i projekt i rušenje. Rok do kraja godine ipak se pokazao nerealnim - pa je novi početak veljače.

"Odluka o načinu rušenja još nije donesena, Grad odnosno Gradske službe surađuju s nadležnim Ministarstvom graditeljstva, ali kao što znate odluka je na njima. Mi smo u vrlo kratku roku, vrlo brzu napravili premosnicu prometnu", rekla je Dinka Živalj, Glasnogovornica Grada Zagreba.

Privremena regulacija prometa tako ostaje do daljnjeg. A ostaje li u Remetincu i nakon 30 dana istražnog zatvora dvojac kojeg sumnjiče da je doveo do tog rušenja paležom - znat će se uskoro.

"Odluka o nastavku ili produljenju ili ukidanju tog istražnog zatvora trebalo bi uslijediti idući tjedan, četvrtak ili petak jer tad istječe 30 dana. Mi smatramo da postoji mogućnost primjene drugih mjera, blažih to je istražni zatvor u domu ili čak i mjere opreza. A što se tiče nalaza očevida ja ga još konkretno nisam zaprimio, prema neslužbenim informacijama očevid je obavljen", rekao je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog.

"S obzirom na to da sukladno zakonskim odredbama istraga nije javna, nismo u mogućnosti dati druge informacije o predmetu", poručili su iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Ključni su ipak rezultati vještačenja. Ukupno je ispitano sedam svjedoka.

"Postoji određena količina informacija koju su oni dali, do neke granice to nas nije previše iznenadilo, ali ono što je bitno - mi čekamo baš rezultate očevida i vještačenja koja bi trebali, prema našim očekivanjima - pokazati neki drugi smjer u ovom predmetu", rekao je Orešković, dodajući da, prema informacijama koje ima, vještačenje nije započelo.

A tek nakon što se utvrde sve okolnosti i točan uzrok nastanka požara - otvorit će se i pitanje tko će snositi troškove rušenja - država ili i suvlasnici.