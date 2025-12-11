Trump ima novi plan: Ove četiri države želi odvojiti od Europske unije!

Nakon što je objavljena nova Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a koja je šokirala tvrdnjom da će europska civilizacija nestati za 20 godina, portal Defense One sada je objavio sadržaj dulje verzije dokumenta koji otkriva značajno radikalniji plan redefiniranja globalne uloge Sjedinjenih Država.

U ovom proširenom nacrtu administracija Donalda Trumpa detaljno razrađuje namjeru preoblikovanja međunarodnih odnosa, uključujući redefiniranje američkog pristupa Europi, slabljenje tradicionalnih saveza i otvaranje prema novim formatima suradnje s globalnim silama.

Američki obrambeni portal tvrdi da je vidio dokument koji otkriva dramatičan prijedlog SAD-a da od Europske unije odvoji četiri države kao dio smjele nove strategije nazvane "Učinimo Europu ponovno velikom".

Prema navodima portala, tajni dokument sugerira da Trump planira izvući Austriju, Italiju, Mađarsku i Poljsku iz europskog okvira te ih približiti američkom utjecaju.

Osim jačanja bilateralnih veza, strategija uključuje i ideju političke potpore europskim strankama i pokretima koji zagovaraju suverenitet, jačanje nacionalnih država i “očuvanje tradicionalnog europskog načina života”, sve uz uvjet da ostaju usklađeni s američkim interesima.

Dok je javna verzija strategije spomenula kraj politike stalnog širenja NATO-a, širi nacrt ide korak dalje i sugerira da će SAD podržavati Europu selektivno, prvenstveno kroz odnose s onim državama i političkim akterima koji dijele stavove Washingtona.

Novi geopolitički format - C5

Druga ključna komponenta proširene strategije jest prijedlog formiranja potpuno novog geopolitičkog formata pod nazivom C5, koji bi okupljao Sjedinjene Države, Kinu, Rusiju, Indiju i Japan. Za razliku od G7, ovaj forum ne bi počivao na zajedničkim političkim vrijednostima ili razini ekonomskog razvoja, nego na realističnoj procjeni globalne moći i utjecaja. Prvi zadatak C5 formata trebao bi biti rješavanje pitanja sigurnosti na Bliskom istoku, uključujući napore za normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije. Ideja se temelji na stavu da ključne svjetske sile trebaju zajednički upravljati globalnim krizama, bez obzira na političke razlike.

Strategija u proširenoj verziji također odbacuje tradicionalni koncept američke hegemonije. U dokumentu se naglašava da Sjedinjene Države ne bi trebale pokušavati dominirati svijetom niti biti "čuvar globalnog poretka", nego bi se trebale usredotočiti isključivo na situacije u kojima su njihovi vitalni interesi direktno ugroženi. Istodobno se navodi da će se američki sigurnosni resursi više usmjeravati prema borbi protiv prijetnji poput narkokartela i destabilizirajućih aktera, što predstavlja značajan odmak od dosadašnjih prioriteta usmjerenih na tradicionalne saveze i međunarodne institucije.

Nakon što je sadržaj proširenog dokumenta procurio u javnost, Bijela kuća je odmah reagirala. Glasnogovornica Anna Kelly izjavila je da "ne postoji nikakva alternativna, privatna ili povjerljiva verzija Strategije nacionalne sigurnosti", tvrdeći da je jedina službena ona koja je već objavljena.

Unatoč tome, informacije koje su procurile jasno ukazuju na dublje i dalekosežnije planove administracije nego što to prikazuje javni dokument.