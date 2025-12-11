"Najgora noćna mora za NATO savez može postati java. Ako Trump otvori Pandorinu kutiju..."

Nakon udarca Donalda Trumpa na Europsku uniju, novi udarac je usmjeren prema NATO savezu.

Može li ideja o izlasku Amerike iz NATO saveza proći u Kongresu, u Dnevniku Nove TV komentirao je dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić.

"Ideja o napuštanju NATO saveza potekla je upravo iz Kongresa gdje dosta republikanaca tako razmišlja, ali ne i svi. To dokazuje podatak da je Kongres usvojio vojni proračun s klauzulom da Amerika ne smije imati ispod 75.000 vojnika raspoređenih u Europi", rekao je Puljić i dodao da je prijedlog o napuštanju saveza mlad te na sceni tek stižu prve reakcije.

Puljić je dodao da u Americi postoji dobar dio stanovništva koji podržava izolaciju i koji ne želi vidjeti Ameriku u međunarodnim političkim ili vojnim organizacijama.

"Rusija više podsjeća na benzinsku crpku kojom upravlja mafija"

"To su Trumpovi glasači. To je ta politika 'Amerika prva' koja propagira američku izolaciju, stvaranje nacionalne države s jakom vojskom, s patriorizmom koji se pretvara u nacionalizam i vjerovanje da su Amerikanci bolji od drugih. Drugi dio Amerike ima potpuno drugačije stavove, ali taj dio Amerike nema vlast u rukama, barem ne do idućih izbora", kazao je Puljić.

Dodao je i da Trumpova administracija razmišlja o stvaranju alternative skupini G7 - grupi koju čini sedam najmoćnijih zemalja svijeta.

"Razmatra se mogućnost formiranja G5 bez Europljana. Tu grupu G5 činili bi Sjedinjene Države, Kina, Rusija, Indija i Japan što je jako čudno. Naime, Rusija više podsjeća na benzinsku crpku kojom upravlja mafija s gospodarstvom, manjim od talijanskog. Kina i Indija se mrze međusobno, Kina prezire Japan koji je u stalnim ekonomskim previranjima i naravno Sjedinjene Države, čiji se predsjednik svaki dan budi s idejama koje naprosto užasavaju dosadašnje saveznike", poručio je.

Na pitanje dovodi li Trump u pitanje takvim odnosom prema Rusiji načelo nepromjenjivosti granica, što je temelj evropske sigurnosti, Puljić je odgovorio:

"Trump to čini i trenutni pritiskom na Ukrajinu da pristane na odricanje svog teritorija, čime se napušta načelo koje je bilo u temeljima europske stabilnosti. Nakon toga doista može biti svašta jer se otvara Pandorina kutija u kojoj svatko može raditi to što hoće".

"Najgora noćna mora za NATO savez može postati java"

Pitanje je, naveo je, kako će reagirati Zapadni Balkan i što će biti s Bosnom i Hercegovinom, Kosovom te Sjevernom Makedonijom.

"Hoće li se i granice tih zemalja mijenjati? Podsjećam da je u prvom Trumpovu mandatu Amerika podržavala promjene granica, ali razmjene stanovništva između Srbije i Kosova. Najgora noćna mora za NATO savez može postati java u kojoj Trumpova doktrina mijenja cijeli svjetski poredak. Tri supersile Amerika, Kina i Rusija se uzdižu. Europa se urušava po Trumpovom planu i nova Amerika se rađa", rekao je Puljić.

Trumpov plan za mir u Ukrajini uključuje prijedloge za obnovu ruskih, pazite to, energetskih tokova u Europi. Velika američka ulaganja u ruske rijetke zemljane minerale, energiju te korištenje zamrznute ruske državne imovine.

"Otkud sad to to samo Trump zna. Američke tvrtke ulagale bi u ruske strateške sektore, poput vađenja rijetkih minerala, bušenja nafte, recimo na Arktiku, dok bi se ruski energetski tokovi u zapadnu Europu i svijet obnovili. Transatlantski odnosi su zapravo već prešli neko raskrižje. Već su prošli to i nova američka nacionalna sigurnosna strategija potvrđuje ono čega su se Europljani bojali, a to je da je Washington sada snažnu ujedinjenu Europsku uniju vidi kao problem koji treba riješiti, a ne kao saveznika kojeg treba podržati", zaključio je.