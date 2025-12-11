Sin poznate hrvatske pjevačice završio u istražnom zatvoru: Napao indijske dostavljače, ukrao im bicikle i novac

Mladiću koji je napao dva indijska radnika na zagrebačkoj Trešnjevki i uzeo im novac i bicikle određen je jednomjesečni istražni zatvor, izvijestilo je tužiteljstvo, koje 22-godišnjaka tereti da je nedjela počinio iz mržnje.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo je da je sucu istrage Županijskog suda podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 22-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Prethodno je tužiteljstvo ispitalo osumnjičenog te protiv njega pokrenulo istragu zbog dvaju kaznenih djela razbojništva iz mržnje koja je počinio 6. prosinca 2025. u Zagrebu uslijed netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je s ciljem protupravnog prisvajanja tuđih stvari u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku prišao državljanima Indije koji su obavljali dostavu na električnim biciklima. Fizički ih je napao, više puta ih je udario u glavu te im ukrao električne bicikle i novac.

Mladić, sin hrvatske pjevačice, uhićen je dan nakon napada, a i ranije je prijavljivan zbog niza incidenata.