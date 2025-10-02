Američki zračni tankeri masovno prebačeni u novu bazu: Zadnji put kad se ovo dogodilo izbio je oružani sukob

Velik broj američkih zračnih tankera KC-135 Stratotanker prebačen je na Bliski istok, što predstavlja jednu od najvećih operacija zračnog dopunjavanja gorivom u posljednjim mjesecima. Podaci o letovima pokazuju da su zrakoplovi poletjeli s atlantskih baza i slijetali u bazu Al Udeid u Kataru, sjedište Središnjeg zapovjedništva američke vojske.

Ovaj potez označava značajan porast američke vojne prisutnosti u regiji u trenutku rastućih napetosti s Iranom, koji je zaprijetio odmazdom u slučaju bilo kakvog napada.

Iznenadno raspoređivanje desetaka KC-135 tankera događa se u izrazito nestabilnom regionalnom okruženju. Slična situacija zabilježena je neposredno prije 12-dnevnog sukoba u kojem su sudjelovali Izrael i Iran.

Podaci iz otvorenih izvora, uključujući vojne profile za praćenje letova na X-u, istaknuli su naglu mobilizaciju. Dodali su da je posljednja slična mobilizacija bila povezana s američkim djelovanjem protiv iranskih nuklearnih postrojenja.

Koncentracija kapaciteta za zračno dopunjavanje gorivom u Kataru američkim snagama omogućuje brzo djelovanje diljem regije, naglašavajući stratešku važnost ovog rasporeda.

Iako točan broj nije poznat, podaci o letovima potvrđuju nagli porast slijetanja KC-135R/T aviona u Al Udeid. Kao najveća američka baza u regiji, njezino jačanje predstavlja značajno povećanje operativne moći.

Iran poslao upozorenje

Iran je naglasio da je spreman braniti se, ali da neće započeti rat. Rečeno je da će zemlja odlučno odgovoriti na svaki napad, piše Newsweek.

U nedjelju je general Mohsen Rezaei, bivši zapovjednik Revolucionarne garde, upozorio da bi i samo jedan izraelski napad mogao izazvati sveopći rat u koji bi se uključio i SAD. "Trenutak kada Izrael započne rat, mi ćemo također ući u rat sa Sjedinjenim Državama", rekao je.

Premještanje američkih tankera i iranska upozorenja signaliziraju razdoblje povećanog opreza diljem Bliskog istoka. Situacija bi se brzo mogla zaoštriti.