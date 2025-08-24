Iranski vrhovni vođa oštro poručio: "Situacija sa SAD-om je nerješiva"

Iranski vrhovni vođa rekao je da je aktualna situacija sa Sjedinjenim Državama "nerješiva" i da Teheran nikad neće popustiti pritisku da posluša Washington, usred zastoja sa zapadnim silama glede iranskog nuklearnog programa, objavili su u nedjelju državni mediji.

Islamska Republika obustavila je nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Državama nakon što su SAD i Izrael bombardirali njezina nuklearna postrojenja tijekom 12-dnevnog rata u lipnju.

Izjave ajatolaha Ali Hamneija uslijedile su nakon što su se Iran i europske sile dogovorile u petak o nastavku razgovora kako bi pokušale obnoviti pune pregovore o ograničenju iranskog obogaćivanja uranija.

"Ovo pitanje je nerješivo"

"Žele da Iran bude poslušan Americi. Iranska nacija će se svom snagom suprotstaviti onima koji imaju takva pogrešna očekivanja", rekao je ajatolah Ali Hamnei, prenose državni mediji.

"Ljudi koji nas traže da ne uzvikujemo slogane protiv SAD-a..., da imamo izravne pregovore sa SAD-om vide samo privid... Ovo pitanje je nerješivo", dodao je.

Francuska, Velika Britanija i Njemačka rekle su da bi mogle ponovno aktivirati sankcije Ujedinjenih naroda protiv Irana u okviru "snapbacka" mehanizma ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol.

Europske države, zajedno sa SAD-om, tvrde da Iran radi na razvoju nuklearnog oružja. Iran tvrdi da ga zanima samo razvoj nuklearne energije u civilne svrhe.