Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ljudska prava

Važno upozorenje: "Ono što je učinio Trump imat će dalekosežne posljedice, a borba tek počinje"

Piše Hina, 05. veljače 2026. @ 06:20 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Borba za budućnost ljudskih prava 2026. godine najizraženije će se voditi u SAD-u, s posljedicama za ostatak svijeta, upozorava jedna od najvažnijih svjetskijh organizacija za ljudska prava.
Najčitanije
  1. In Magazin
    TAJNE PROŠLOSTI

    Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
  2. Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
    Nakon spajanja tvrtki

    Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
  3. Vedrana Rudan 14
    "Ako ne znaš..."

    Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Australska vlada odbacila pozive na uhićenje izraelskog predsjednika
Australija odbila
Predsjednik Izraela stiže u Sydney: UN traži da ga se uhiti
Američka vladina agencija optužuje Nike za diskriminaciju bijelaca
Gotovo nevjerojatno
Trumpova agencija optužila jedan od najjačih sportskih brendova svih vremena za diskriminaciju bijelaca
Guterres: Istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za svjetsku sigurnost
Ozbiljan trenutak
Prijeti li nuklearni rat? Od noćas sve su oči uperene u dvije zemlje
Human Rights Watch: Trump napao temeljne stupove demokracije
Ljudska prava
Važno upozorenje: "Ono što je učinio Trump imat će dalekosežne posljedice, a borba tek počinje"
Istarski bijeli tartuf na korak do zaštićene oznake izvornosti
Zaštita na domaćem terenu
Ekskluzivno u Hrvatskoj: Cijena mu već sad dostiže i do 2500 eura za kilogram, a bit će i još skuplji
Kamere prate promet, ali kazne s njih ne vrijede uvijek.
PROMETNI NADZOR
Imate li pravo na žalbu? Trik sa snimkama kamera za koji policija ne želi da znate
Kaštela potopljena zbog orkanskog juga
CIKLONALNA PLIMA
VIDEO Dramatično stanje u Dalmaciji, stižu nevjerojatne snimke: "Ne sjećam se da je ikada ovako bilo"
Hrvatska proizvodi stotine tisuća tona peleta – ali ljudi ih ne mogu kupiti
Dok cijene rastu
Željeli su uštedjeti, a sad su na mukama: "Ljudi se javljaju iz svih krajeva Hrvatske..."
Gasi se proizvodnja u Gredelju
Kraj nakon 130 godina
Gasi se industrijski div! Radnici i sindikat u šoku poručuju: "Borit ćemo se..."
Pjevačica Ifunanya Nwangene umrla je nakon ugriza zmije
nije joj bilo spasa
Pjevačicu u stanu ugrizla zmija, umrla je! Posljednju poruku poslala na WhatsApp: "Molim vas, dođite"
Mia Kovačić: "Ne poznajem osobe uključene u taj slučaj"
potencijalna žrtva
U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i voditeljica Mia Kovačić, imamo njezinu reakciju
Kamere prate promet, ali kazne s njih ne vrijede uvijek.
PROMETNI NADZOR
Imate li pravo na žalbu? Trik sa snimkama kamera za koji policija ne želi da znate
Mia Kovačić: "Ne poznajem osobe uključene u taj slučaj" 9
potencijalna žrtva
U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i voditeljica Mia Kovačić, imamo njezinu reakciju
Hrvatska proizvodi stotine tisuća tona peleta – ali ljudi ih ne mogu kupiti 4
Dok cijene rastu
Željeli su uštedjeti, a sad su na mukama: "Ljudi se javljaju iz svih krajeva Hrvatske..."
Veterani objavili upute za Thompsonov koncert 4
Nastupit će dvaput
Veterani objavili upute za Thompsonov koncert
Elon Musk izvrijeđao Pedra Sáncheza: "On je pravi fašistički totalitarist!" 3
zbog zabrane mreža
Musk izvrijeđao premijera europske zemlje: "On je prljavi tiranin i izdajica!"
Uhićenja diljem Hrvatske: U akciji 120 policajaca 3
Organizirani kriminal
Uhićenja diljem Hrvatske: U akciji čak 120 policaja, procurilo prvo ime
Tomašević sve bliže zatvaranju Jakuševca: "Dobili smo pozitivno mišljenje, ovo je važan korak" 3
Stigao odgovor
Tomašević sve bliže ostvarenju velikog projekta: "Dobili smo pozitivno mišljenje, ovo je važan korak"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Gasi se proizvodnja u Gredelju
Kraj nakon 130 godina
Gasi se industrijski div! Radnici i sindikat u šoku poručuju: "Borit ćemo se..."
Pjevačica Ifunanya Nwangene umrla je nakon ugriza zmije
nije joj bilo spasa
Pjevačicu u stanu ugrizla zmija, umrla je! Posljednju poruku poslala na WhatsApp: "Molim vas, dođite"
Mia Kovačić: "Ne poznajem osobe uključene u taj slučaj"
potencijalna žrtva
U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i voditeljica Mia Kovačić, imamo njezinu reakciju
show
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Kći Olje i Igora Vorija proslavila 13. rođendan
vrijeme leti!
Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!
zdravlje
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
8 pogrešaka koje ljudi rade kada se razbolijevaju
Nemojte pogoršavati situaciju
8 pogrešaka koje ljudi rade kada se razbolijevaju
zabava
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Kviz koji spaja generacije: Tko bolje prolazi, vi ili vaši prijatelji?
Pokažite što znate!
Kviz koji spaja generacije: Tko bolje prolazi, vi ili vaši prijatelji?
Muškarac živi s "najbolnijim poznatim medicinskim stanjem na svijetu"! Simptomi zvuče zastrašujuće
Užasno
Muškarac živi s "najbolnijim poznatim medicinskim stanjem na svijetu"! Simptomi zvuče zastrašujuće
tech
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Stiže Meteor
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Kako sigurno popiti kavu ako imate povišen krvni tlak?
Stručnjakinja savjetuje
Kako sigurno popiti kavu ako imate povišen krvni tlak?
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
sport
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
zanimljivo
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
Veliko priznanje Ibrahimovića: "Ako bi birao između Bosne ili Hrvatske, više je šanse da..."
U razgovoru s Bilićem
Ibrahimović otvoreno priznao: "Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, veće je šanse imala..."
Kaos u Ljubljani! Hrvatski navijači se potukali sa Slovencima
iz jednog razloga
Kaos u Ljubljani! Hrvatski navijači potukli se sa slovenskim zaštitarima
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Kako bi se ovoga mogao odreći?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kako bi se ovoga mogao odreći?
Kumovi: Napokon su ga se uspjeli riješiti, ali rastanak je nekima bio emotivan
KUMOVI
Napokon su ga se uspjeli riješiti, ali rastanak je nekima bio emotivan
putovanja
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
Ozbiljan problem
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
lifestyle
Što znači kada vam pas stavi glavu u krilo?
Dirljivi trenutak
Nije samo znak privrženosti: Što vam pas želi poručiti kada vam stavi glavu u krilo?
Najbolje Severinine haljine
JEDNOSTAVNO SAVRŠENE
Severinine najbolje haljine: 10 modela u kojima je blistala, koji je najljepši?
Koja se godina braka smatra najsretnijom?
Slažete li se?
Znate li koja se godina braka smatra najsretnijom? Zapravo postoje dva takva razdoblja
sve
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
zanimljivo
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
Veliko priznanje Ibrahimovića: "Ako bi birao između Bosne ili Hrvatske, više je šanse da..."
U razgovoru s Bilićem
Ibrahimović otvoreno priznao: "Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, veće je šanse imala..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene