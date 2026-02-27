FOTO "Cionistički ratni zločinac": Uhićen muškarac koji je išarao kip bivšeg premijera

Tridesetosmogodišnji muškarac uhićen je nakon što je kip Winstona Churchilla u Londonu išaran grafitima u kojima je bivši premijer označen kao "cionistički ratni zločinac".

Metropolitanska policija priopćila je da je muškarac uhićen zbog sumnje na rasno motivirano kazneno djelo nanošenja štete u petak ujutro.

Druge poruke, uključujući "Zaustavite genocid" i "Oslobodite Palestinu", bile su crvenom bojom napisane na brončanoj skulpturi na Parliament Squareu u središtu Londona.

Kip Winstona Churchilla Foto: Afp

Drugim grafitima poručuje se: "NIKAD VIŠE je sada" i "Globalizirajte Intifadu".

Glasnogovornik Metropolitanske policije rekao je: "Ubrzo nakon 4 sata ujutro u petak, 27. veljače, muškarac je viđen kako ispisuje grafite na kipu Winstona Churchilla na Parlamentarnom trgu.

"Prvi policajci bili su na mjestu događaja u roku od dvije minute. Muškarac koji ima 38 godina uhićen je zbog sumnje na rasno motivirano kazneno djelo nanošenja štete.

Nizozemska grupa Free the Filton 24 preuzela je odgovornost za akciju u petak ujutro, objavivši video na svom Instagram računu na kojem se vidi muškarac odjeven u crveni kombinezon, s natpisom "Podržavam Palestinsku akciju" na leđima, kako piše grafite po kipu.

Kip Winstona Churchilla Foto: Afp

Free the Filton 24 definira se kao grupa "obitelji i prijatelja" 24 aktivista Palestinske akcije koji su optuženi za provalu u jednu od britanskih lokacija obrambene tvrtke Elbit sa sjedištem u Izraelu 2024. godine.

Olax Outis, koji je rekao da je Nizozemac i dio akcijske grupe, tvrdi da je on čovjek na kipu.

U izjavi na Instagram računu, Outis je rekao da je oštetio kip "kako bi skrenuo pozornost na strašna kršenja ljudskih prava koja se događaju u zemlji kojom upravljaju kolonizatori koji odbijaju slušati svoj narod".

Dodao je: "Sadašnju britansku vladu treba odvući pred Međunarodni sud pravde u Haagu, a kao predstavnik Haaga, ovdje sam da ih pozovem na odgovornost."

Objašnjavajući zašto je odabrao Churchillov kip, Outis je rekao: "Da budem iskren: ako bi netko ikada bio dovoljno lud da podigne kip Keira Starmera ili Yvette Cooper, rado bih srušio takav kip.

Kip je ograđen, a u petak ujutro počelo je njegovo čišćenje.

Kip Winstona Churchilla Foto: Afp

Glasnogovornik londonskog gradskog vijeća izjavio je: "Zgroženi smo ovim vandalizmom nad kipom Winstona Churchilla i radovi na uklanjanju grafita u tijeku su što je brže moguće."

Glasnogovornik premijera Keira Starmera rekao je: "Očito je riječ o sramoti. To je potpuno odvratno.

Churchill je bio veliki Britanac. Ova će vlada uvijek braniti naše vrijednosti i počinitelj mora odgovarati. Drago nam je da je policija izvršila uhićenje."

Kip bivšeg premijera u prošlosti je više puta bio meta vandalizma, uključujući tijekom prosvjeda.

U lipnju 2020., tijekom prosvjeda Black Lives Matter potaknutih smrću Georgea Floyda u SAD-u, na kipu je ispisano da je "rasist".

U listopadu iste godine aktivistu pokreta Extinction Rebellion naloženo je da plati više od 2000 dolara nakon što je tijekom klimatskog prosvjeda na postolju kipa ispisao riječ "rasist".

Spomenik visok 3,6 metara, koji je izradio Ivor Roberts-Jones, otkriven je 1973. godine, a svečanosti je prisustvovala supruga bivšeg premijera Clementine Churchill.

Jedan je od 12 kipova na Parliament Squareu ili oko njega, među kojima su i spomenici poznatim državnicima poput Abrahama Lincolna i Nelsone Mandele.

Prošlog prosinca Metropolitanska policija i policija Velikog Manchestera objavile su da će svatko tko uzvikuje kontroverzni slogan "Globalizirajte intifadu" biti uhićen.

Odluka je donesena nakon terorističkog napada na Bondi Beachu u Australiji te napada na sinagogu u Heaton Parku u Manchesteru 2. listopada.