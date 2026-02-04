Poljska osniva tim: Epsteinova operacija bila je ljubavna zamka ruskih obavještajnih službi?

Poljski premijer Donald Tusk najavio je da Poljska neće bježati od istine u slučaju koji već mjesecima trese američku javnost, ali posljednjih dana širi se i na svjetsku. Prema izvještajima agencije Anadolu i portala TVP World, poljske službe sigurnosti i tužiteljstvo formirali su tim stručnjaka čiji je zadatak utvrditi razmjere upletenosti poljskih i ruskih elemenata u mrežu pokojnog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina.

Odluka o istrazi uslijedila je nakon što su u javnost procurili dokumenti u kojima se spominju konkretne "poljske veze". Mediji prenose da se u spisima pojavljuje prepiska jednog od Epsteinovih regrutera koja izravno spominje "djevojke iz Poljske" i grad Krakov.

Premijer Tusk naglasio je kako je primarni cilj zaštita nacionalnih interesa i potencijalnih žrtava.

"Odlučili smo osnovati analitičku skupinu i potencijalno pokrenuti istragu ako analize potvrde našu zabrinutost u vezi s pedofilskim skandalom u Sjedinjenim Državama. Ovo pitanje izaziva veliku zabrinutost poljske javnosti zbog takozvanih poljskih elemenata u cijeloj aferi", izjavio je poljski premijer.

Poljska imena: tenisač, model i upravitelj imanja

Istraga koju je najavio Tusk sada ima i konkretna poljska imena koja se pojavljuju u Epsteinovim kalendarima i korespondenciji:

Wojciech Fibak : legendarni poljski tenisač i kolekcionar umjetnina spominje se u e-mailovima iz 2013. godine. Dokumenti bilježe planirani sastanak u Parizu pod oznakom Fine Art Investments. Fibak je za poljske medije potvrdio da je bio Epsteinov susjed u New Yorku više od 20 godina, ali tvrdi: "Nismo bili prijatelji. Viđali smo se u restoranima i na izložbama, ali taj se konkretni sastanak nikada nije održao. 99,9 % ljudi tada ga je poznavalo isključivo kroz njegove kulturne i poslovne interese."

Janusz Banasiak: čovjek poljskog podrijetla koji je radio kao upravitelj Epsteinova imanja u Palm Beachu na Floridi. Banasiak je radio za Epsteina više od 20 godina, upravljao njegovom imovinom i svjedočio aktivnostima koje su ga učinile ključnim svjedokom optužbe na suđenju Ghislaine Maxwell, Epsteinovoj najbližoj suradnici.

Sumnja na upletenost KGB-a i FSB-a

Tusk tvrdi da Epsteinove financije, njegove veze s mladim Ruskinjama i tvrdnje da je imao pristup neobjašnjivo velikim svotama novca postavljaju pitanja na koja poljske vlasti žele odgovore.

Ono što tu istragu podiže na razinu nacionalne sigurnosti su sve glasnije sumnje da Epsteinova operacija nije bila isključivo privatni kriminalni pothvat, već potencijalni honey trap (ljubavna zamka) koji su organizirale ruske obavještajne službe.

Poljski dužnosnici istražuju je li mreža korištena za prikupljanje kompromitirajućih materijala protiv svjetskih vođa.

"Sve je više informacija koje pobuđuju sumnju da je ovaj pedofilski skandal bez presedana suorganizirala ruska obavještajna služba", vrlo je jasan po pitanju ruskog utjecaja bio poljski premijer.

Međunarodna suradnja

Varšava je najavila da će zatražiti punu suradnju od američkih vlasti kako bi dobila uvid u neobjavljene materijale koji se odnose na poljsku teritoriju ili njezine građane. Istraga će obuhvatiti i provjeru navoda da su određeni poljski državljani, uključujući osobe iz medijskog i poslovnog svijeta, sudjelovali u logističkoj potpori Epsteinovim aktivnostima.

U Slovačkoj je afera već dovela do izravnih političkih posljedica. Miroslav Lajčák, savjetnik premijera Roberta Fica za nacionalnu sigurnost i bivši predsjednik Opće skupštine UN-a, podnio je ostavku krajem siječnja 2026. godine.

Njegovo povlačenje uslijedilo je nakon objave fotografija i e-mailova koji pokazuju da se Lajčák sastajao s Epsteinom 2018. godine, čak i nakon što je financijer već bio osuđivan za seksualne prijestupe.

Dok se u SAD-u nastavlja pravna bitka o zaštiti identiteta žrtava, Poljska poručuje da je taj slučaj ključan za razumijevanje hibridnih prijetnji s kojima se Zapad suočava.