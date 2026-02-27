Janaf odgovorio na ultimatum MOL-a: "Razgovori među partnerima i saveznicima vode se pristojno..."

Jadranski naftovod (Janaf) u petak je priopćio vezano uz ultimatum koji mu je dan ranije uputio MOL, da se "razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica" te da kompanja posluje u potpunosti u skladu s važećim sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

"Vezano uz ultimatume upućene Janafu, smatramo bitnim priopćiti da se razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica. JANAF posluje odgovorno i u potpunosti u skladu s važećim sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država", poručili su u svom priopćenju od petka.

Dodali su i da sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena, jer transportna ruta preko Janafa postoji, već se koristi i ima dovoljne kapacitete da pokrije njihove potrebe za naftom. To, kako ističu, potvrđuje i sama Mađarska, koja danas traži puni transport preko Janafa, iako je donedavno neutemeljeno tvrdila da takav kapacitet ne postoji.

Izvješćuju i da su prošlog i ovog tjedna za mađarski MOL već transportirali značajne količine nafte koja nije obuhvaćena sankcijskim ograničenjima, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika njihovog ovog naftovodnog sustava.

"Hrvatska energetska infrastruktura je spremna, pouzdana i dostupna za opskrbu koja je usklađena s pravilima EU i OFAC-a. To potvrđuje i primjer opskrbe kompanije NIS iz Republike Srbije gdje partneri zajednički ispunjavaju stroge sankcijske kriterije kako bi se osigurala potrebna produljenja i kontinuitet opskrbe u okviru važećih pravila. U tom kontekstu očekujemo da se odluke o nabavi i transportu prema Mađarskoj i Slovačkoj donose na temelju zakonitosti i usklađenosti sa sankcijama, a ne pod pritiscima ili ultimatumima. Ako postoje zahtjevi koji se odnose na naftu ruskog porijekla ili na subjekte povezane s Rusijom, oni se mogu razmatrati isključivo kroz strogi okvir sankcijskih kriterija EU i OFAC-a, uz punu pravnu provjeru, jasnu odgovornost i maksimalnu transparentnost", ističu iz Janafa.

Zaključno dodaju da Hrvatska ne odbija opskrbu niti politizira energiju, te da i Hrvatska i Janaf omogućuju opskrbu u skladu s propisima, dosljedno primjenjujući sankcije EU i SAD-a.

Podsjetimo, MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.

"Prema sankcijama EU i SAD-a, hrvatski operater naftovoda mora to učiniti. MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete",poručili su iz mađarske naften i plinske kompanije.

Ranije u petak glasnogovornica Europske Komisije Anna Kaisa Itkonen kazala je da su za provedbu sankcija odgovorne države članice i prema tome na Hrvatskoj je da odluči hoće li propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod.

"Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice", rekla je Itkonen odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda.