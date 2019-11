HDZ je objasnio kako je i zašto došlo do spornog upisivanja potpore potencijalnoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović na štandu u Slavonskom Brodu.

Volonter HDZ-a Ivan Šlabek objasnio je da je problem nastao kad je gospođa zamolila da na listu upišu djeda koji ima 89 godina, a koji ne može doći.

''Mi smo odlučili da ćemo to učiniti s obzirom na to da poznajem obitelj, da poznajem didu, da dida fakat ima 89 godina. Učinili smo to da njima pomognemo, da zadovoljimo didu, starog HDZ-ovca. Učinili smo grešku, ali ne s namjerom da nekog prevarimo ili sa zločestoćom'', rekao je.

''Ja bih došao sam, da mogu doći. Potpisao bih za Kolindu i gotovo'', rekao je djed Ilija Barišić.

Volonteri su na kraju ipak došli u kuću Barišićevih, a na snimci koju je objavio HDZ vidiljivo je da je Ilija Barišić na kraju osobno potpisao listu potpore.

HDZ Brodsko-posavske županije na Facebooku je napisao da se neki predsjednički kandidati sami potpisuju i po četiri puta, a da se sada pokušava ocrniti ponašanje njihovih volontera.

Muškarci koji prikupljaju potpise za kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović u Slavonskom Brodu na jednom su štandu, prema riječima Josipa Jozića krivotvorili potpise.

Muškarac tvrdi da je gospođa na štand donijela papire s imenima, prezimenima i OIB-ovima, na koje su oni onda sami dodali potpise.