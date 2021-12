Potres se dogodio oko 8:30 sati na granici Hrvatske i Slovenije. Prema prvim informacijama bio je jačine 3,8 prema Richteru, ali onda je EMSC smanjio na 3,7. Hrvatska Seizmološka služba procijenila je jačinu na 3,5 prema Richteru.

Potres magnitude 3,7 prema Richteru na božićno je jutro probudio Slovence i Hrvate na sjeveru zemlje. Epicentar na dubini od 10 kilometara je bio kod Ljutomera, ali osjetio se i u Hrvatskoj.

"Jutros, 25. prosinca 2021. godine u 8 sati i 18 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom blizu Ormoža na granici Slovenije i Hrvatske, 14 km sjeverozapadno od Varaždina. Magnituda potresa iznosila je 3.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice", priopćila je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.

Ljudi su odmah podijelili svoje iskustvo na EMSC aplikaciji.

"Pošteno je zatreslo."

"Otvarali smo poklone, bor se malo zaljuljao."

"Baš se jako osjetio u Varaždinu."

