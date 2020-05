Sukobi Hrvata i Srba, ustaša i partizana, idealna su podloga za tek zahuktalu predizbornu kampanju. Sabor se još nije ni raspustio, ali koalicije se već okupljaju. Neke od njih su se dogovorile čak i kršenjem propisanih epidemioloških mjera. Evo kako.

Restart koalicija se širi. Danas im se pridružio nezavisni Damir Bajs. "Kad govorimo o tim promjenama mislim da su građani za njih spremni", uvjeren je. Ciljeve si zadaju u skladu s imenom.

"Pravedno, a ne ortački, sa sposobnima, a ne s podobnima i to je naš ključni zadatak, to je naš program, program Restart koalicije, to je naše ime, potpuni restart", poručuje šef SDP-a Davor Bernardić.



Pita li se komunikologe, s imenom su pogodili.

"Jasna poruka u ovom trenutku. Veliki dio građana traži promjenu, traži manju državu traži da krenemo iz početka. Ono gdje oni ulaze u problem je tko je nositelj te poruke. Naime nositelji tih poruka, predstavnici tih stranaka nisu nekakva nova lica", napominje PR stručnjak Jerko Trogrlić.

SDP-u župan, a bjelovarski gradonačelnik bi mogao na dijametralno suprotno stranu - HDZ-u. Zauzvrat traži jamstvo transparentnosti vlasti. "O tome razgovaramo s liberalnim opcijama, razgovaramo i s HDZ-om. Izbacili smo iz razgovora naravno i ne dolaze u obzir radikali i populisti. Još uvijek ništa nije dogovoreno", poručuje Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara.

HDZ za sad ne otkriva mnogo, tek natruhe kakvu kampanju planiraju. "Sasvim sigurno vrlo brzo sve ćete vidjeti. Ona će biti afirmativna, pozitivna", napominje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Samostalnim izlaskom HDZ je lišen kompliciranih koalicijskih pregovora, a ujedno pokazuju mišiće.

Okupljanje na desnici

"HDZ se u ovom trenutku ne bavi apsolutno ničim u tom smislu, idu potpuno sami, žele izgurati svoju stranku kao brend kao što su to radili u ono doba kad su bili najjači", napominje Trogrlić.

Domovinski pokret tijekom vikenda još pregovara s potencijalnim partnerima. Mogu li naći zajednički jezik s Mostom još ni jedna strana ne otkriva. "Neovisno o modelu, Most ima svoj put, svoj identitet, a o koaliciji ćemo nešto više reći idućih dana", kaže Nikola Grmoja.



Imaju i nova lica. "Odlučio sam onda kada sam bio pritisnut i kada sam morao krenuti, jednostavno dalje u životu, boriti se baš za tu slobodu, boriti se za ideale, za onog malog čovjeka. Svu svoju energiju, sve ono što sam radio 20 godina u društvu kroz NGO sektor, kroz nevladinu udrugu, katoličke skaute, okupljajući ljude i gradeći taj most. Odlučio sam sad ući do kraja i izgorit do kraja", poručuje Marin Miletić.

Elana ima, ali okupljanje na desnici ne ide lako.



"Kod Domovinskog pokreta i kod Mosta imamo situaciju da je potpuno jasno da ih je ovo zateklo i da još uvijek se nisu uspjeli dogovoriti oko prolaznih mandata", napominje Trogrlić.

Tko ne riskira ne profitira. Živi zid i Promijenimo Hrvatsku koaliciju su zapečatili rukovanjem



"Očekujemo u svakom slučaju velik rezultat za ujedinjenu platformu koja ide na ove izbore", rekao je Vilibor Sinčić. I oni najavljuju nova imena. O kome je riječ ne otkrivaju, ali jasno kažu s kime ne žele.



"Ne želimo ekstremiste, karijeriste i lopove", kazao je Ivan Lovrinović. Većina stranaka i koalicija detalje kampanje i svojih lista otkrit će, najavljuju, nakon što se raspusti Sabor.

