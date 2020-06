Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je rekao kako je zbog porasta broja zaraženih koronavirusom odgoda parlamentarnih izbora teoretski moguća, ali sumnja da će se to dogoditi u praksi.

Milanović je istaknuo da se Hrvatska našla u specifičnoj situaciji zbog koje bi odgoda parlamentarnih izbora bila ustavno moguća, no za to bi bio potreban njegov razgovor s premijerom i razumijevanje oporbe.

"Ustav o tome baš i ne govori, ali našlo bi se neko rješenje. Mislim da bi teoretski to bilo moguće, ali u praksi ništa od toga", izjavio je Milanović nakon promocije polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Dodao je da on neće inicirati razgovor o odgodi izbora jer on nije ni raspuštao Sabor.

"Ja sam rekao da bi izbore bilo bolje održati u nekom drugom terminu, ali tu sam prestao govoriti. Plenković se javio meni i pitao sam ga koje prioritete ima, a to sigurno nije bilo održavanje izbora 21. lipnja", rekao je Milanović aludirajući na jučerašnju izjavu premijera Plenkovića "da je o datumu održavanja odlučivao predsjednik, a želja je vladajućih bila da se oni održe u vrijeme kada je intenzitet koronavirusa najmanji".

Milanović kaže da se razgovaralo o 28. lipnja i 5. srpnja, kao datumima izbora. "Ja sam rekao bit će 5. srpnja. Naknadna pamet je lijepa, ali ostavljaš tragove. Ja dalje ne mogu ništa po pitanju izbora bez inicijative premijera, ali i to je pitanje. Taj put nije zacrtan", rekao je Milanović o mogućnosti odgode parlamentarnih izbora koje je raspisao za 5. srpnja.

Upitan što će se dogoditi ako situacija s koronavirusmo eskalira, odgovorio je da ne zna te da je o tome trebalo voditi računa ranije.

Na pitanje o politizaciji Nacionalnog stožera kojemu se sve manje vjeruje, predsjednik je rekao da si i on sam ta pitanja postavlja, ali da nema odgovora. "Kopkaju me neke stvari, ali raspisao sam izbore, oni bi trebali biti 5. srpnja i to je to", rekao je Milanović.

U četvrtak je u Hrvatskoj bilo 95 novozaraženih koronavirusom, a predsjednik je komentirao i teniski turnir u Zadru, na kojemu je zaraženo nekoliko tenisača, uključujući i najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đoković.

"Jučer smo bili na CNN-u ujutro glavna vijest, ali ne po dobru. To je program koji gledaju gosti na koje smo možda računali, a sad neće biti ništa od toga. Razumijem tu potrebu da se malo promovira destinacija, možda se pogriješilo u tome. Da je Dimitrov to rekao nekoliko sati kasnije, ne bi bilo ovakve buke. Razumijem motive, da nije došlo do ovoga, rekli bismo da je bila sjajna predstava i turnir", rekao je Milanović.

Dotaknuo se i pitanja treba li premijer Andrej Plenković u samoizolaciju zbog kontakta s Novakom Đokovićem. "Dogodilo se to u Zadru i otvorilo se pitanje samoizolacije. Bolje da vam ne kažem svoje mišljenje o samoizolaciji i kako se ona provodi. Problem Plenkovića je što su i (Angela) Merkel i kanadski premijer bili u samoizolaciji u potpuno istim okolnostima i sad ga prozivaju", rekao je Milanović.

Ponovno zatvaranje, kakvo je bilo u ožujku i travnju, nemoguće je opet provesti, smatra. "Onaj tko je na Stožeru rekao da nema više lockdowna, bio je u pravu", rekao je Milanović, dodavši da ne možemo više napraviti od nošenja maski i zaštite starijih i bolesnih.

"Nema razloga za paniku. Izbori su za tjedan dana i vidjet ćemo", rekao je Milanović.

Što se konzultacija nakon izbora tiče, Milanović je rekao da nema definiranog roka u kojemu mora odrediti mandatara nove vlade, ali da će se u početku voditi konzultacije s onima koji mu donesu 76 potpisa, koliko je potrebno za većinu.

"Konzultacije će stvarno biti konzultacije, a ne zabavni park za paradu. Bit će jako transparentno, onako kako u nekim situacijama nije bilo i time se narušavalo povjerenje u demokraciju. Ja nemam favorita u tim izborima", rekao je Milanović.