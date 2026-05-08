Mastercard dovršio prve stvarne agentske transakcije s RBA i Zabom uz pomoć rješenja Agent Pay

Pokretane rješenjem Mastercard Agent Pay, transakcije pokazuje kako AI agenti mogu u ime potrošača dovršiti kupnju na siguran, transparentan i provjerljiv način, uz njihov pristanak.

U ovom slučaju, AI agent je izvršio kupovinu iskustva u ime korisnika RBA i ZABA kartica na platformi priceless.com, Mastercardovoj platformi za jedinstvena iskustva.

Agentska transakcija omogućena je uz podršku PayOS, platforme za plaćanje posebno dizajnirane za omogućavanje e-trgovine putem AI agenata. PayOS se povezao s platformom priceless.com kako bi dovršio kupnju u ime korisnika te je podržao cjelokupnu orkestraciju transakcije od početka do kraja.

Transakcije su provedene korištenjem agentskog tokena čime je osigurana zaštita osjetljivih podataka te snažna verifikacija korisnika tijekom cijelog procesa.

Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj, izjavila je: „Umjetna inteligencija ima potencijal pojednostaviti način na koji ljudi upravljaju svakodnevnim obvezama, no povjerenje i sigurnost moraju biti na prvom mjestu. Agent Pay osmišljen je kako bi osigurao da su transakcije koje inicira umjetna inteligencija transparentne, autentificirane i uvijek pod kontrolom korisnika. Unaprijeđeni podaci o transakcijama dodatno omogućuju izdavateljima jasnu vidljivost aktivnosti koje pokreću agenti. Suradnjom s partnerima poput Raiffeisen banke i Zagrebačke banke postavljamo temelje za pouzdanu trgovinu pokretanu umjetnom inteligencijom.“

Mastercard Agent Pay osigurava potrebne zaštitne mehanizme za sigurnu kupnju koje inicira umjetna inteligencija. Pristanak korisnika jasno se evidentira, a potvrda kupnje osigurana je putem rješenja Mastercard Payment Passkeys, čime se jamči da su transakcije transparentne, autentificirane i pod potpunom kontrolom korisnika.

Mastercard će nastaviti surađivati s partnerima diljem Europe kako bi proširio primjenu sigurnih i autentificiranih agentskih transakcija u različitim industrijama.