Znanstvenik Igor Rudan na Facebooku je objasnio opravdanost karantene u kojoj su zbog koronavirusa završili milijuni ljudi u Kini, a od nedavno i u Italiji.

Igor Rudan, poznati hrvatski znanstvenik, objasnio je na svom Facebook profilu ''kada postaje razumno proglasiti karantenu'', kao što je to nedavno učinila Italija i u karantenu stavila 16 milijuna ljudi na sjeveru zemlje.

''Neki zaraženi ljudi uspijevaju znatno raširiti virus među drugima prije no što sami razviju simptome, te prije no što budu smješteni u izolaciju. U nekom će trenutku tada postati očigledno da se zaraza brzo širi među stanovništvom, a virus skače na sve veći broj zdravih ljudi, bez mogućnosti epidemioloških timova da mu dalje prate sve puteve prijenosa. Tada nam najveći problem počne predstavljati eksponencijalna narav tog širenja'', piše Rudan.

Kaže da je širenje koronavirusa poput legende o caru koji je čovjeka trebao nagraditi tako da na prvo polje šahovnice najprije stavi jedno zrno pšenice, a zatim ga udvostručuje još 63 puta. ''To se intuitivno ne čini kao tako velik broj, ali matematičkim izračunom dobit će se broj neopisivo veći od svih zrna pšenice na svijetu. Slično se zbiva i kod nekontroliranog širenja epidemije'', govori znanstvenik.

Na jednostavnim brojkama Rudan je objasnio i kako se brzo može proširiti koronavirus.

''Ako svaki oboljeli dnevno zarazi samo još jednu osobu, tijekom rane faze širenja će broj oboljelih narasti s 2 na 16 u četiri dana, što se ne čini kao zabrinjavajuće brz ni velik rast. Nešto kasnije, sa 128 zaraženih će tijekom iduća tri dana skočiti na 1024 zaražena, a ni to možda još uvijek ne zvuči toliko strašno. Ali, doći će zatim i trenutak u kojima će broj novozaraženih u samo četiri dana narasti sa 100.000 na 800.000.

Primjera radi, u Hrvatskoj bi pri potencijalnoj brojci od 20.000 zaraženih već idući dan trebalo dodati još 40.000 zaraženih, pa zatim idući dan još 80.000, pa idući još 160.000. U samo četiri dana, lako se stiže od 20.000 do 160.000 novozaraženih slučajeva, plus 80.000 od prethodnog dana, plus 40.000 od prethodnog dana, plus onih početnih 20.000. Dakle, porast s 20.000 na 300.000 ukupno zaraženih u samo četiri dana'', pojasnio je znanstvenik.

Karantena u Kini uspješna

Rudan je i na primjeru Kine objasnio kako je karantena dala dobre rezultate u suzbijanju širenja koronavirus i smanjenju broja novozaraženih.

''Čini mi se da je jedna velika pozitivna lekcija ove pandemije da bi čovječanstvo u današnje doba znalo preživjeti čak i znatno opasnije zarazne bolesti od COVID-19 mjerama stroge karantene, u kojima bi ljudi ostajali sve dok znanstvenici ne razviju cjepiva i testiraju lijekove kako bi pronašli i sofisticiranija rješenja od izolacije. Ovo je doista nova situacija koja nam je to pokazala. No, to znači da kao vrsta više nismo toliko ranjivi na opasne epidemije zaraznih bolesti koliko smo povijesno uvijek bili.'', zaključio je Rudan.