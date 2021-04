U Sloveniji je u zadnja 24 sata od posljedica COVID-19 umrlo šest ljudi, te potvrđeno 478 slučajeva zaraze koronavirusom, uz 18,2 posto pozitivnih testova objavila je u nedjelju slovenska vlada.

Trend poboljšanja epidemiološke situacije nastavlja se nakon što je proteklog tjedna došlo do relaksacije nekih protuepidemijskih mjera poslije 11-dnevnog zatvaranja, dok broj hospitaliziranih stagnira i dalje je prilično visok.

U bolnicama je 631 oboljelih, od čega njih 153 na intenzivnim odjelima, broj aktivnih slučajeva pao je na manje od 12 tisuća, a prosječan broj zaraza u jednom danu na tjednoj razini smanjio se na 795. Do sada je od posljedica COVID-19 umrlo ukupno 4159 ljudi, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Prema najnovijim podacima, do sada je cijepljeno 17,7 posto stanovništva. Nacionalni institut za javno zdravlje (NIJZ) priopćio je da očekuje kako će se do prvih dana slijedećeg tjedna uspjeti cijepiti više od polovice dobne skupine od 60 do 70 godina, nakon što je već cijepljeno više od polovice populacije iznad 70 godina.

"Želimo što više procijepiti stanovništvo, a starost je najvažniji čimbenik koji izaziva teži tijek bolesti", kazala je epidemiologinja Marta Grgič Vitek iz NIJZ-a.

Zahvaljujući padu novih slučajeva zaraze koja je primjetna zadnja četiri dana, vlada je od ponedjeljka dopustila ponovni rad lokala na otvorenom, čime ugostitelji nisu zadovoljni i traže da se djelatnost uskoro otvori u cijelosti jer su doživjeli velike štete u višemjesečnom zatvaranju.

Od ponedjeljka je u Sloveniji osim toga, uz vrlo strog protuepidemijski okvir, ponovno doopušteno okupljanje do najviše stotinu ljudi, s time da skup treba prijaviti policiji, čemu je doprinijelo mišljenje ustavnog suda da su restrikcije vlade do sada bile nesrazmjerne i zahtijevalo se od vlade da precizno odredi uvjete za takva okupljanja.