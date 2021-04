Znanstvenik Luka Čičin-Šain odgovorio je na pitanja koja najviše muče građane.

Nije dobra situacija s koronavirusom, više od 90 posto slučajeva - su oni britanskog soja. Epidemiologinja HZJZ-a. Sanja Kurečić Filipović otkrila je da u usporedbi ovog i prošlog tjedna, bilježimo porast od 26 posto. Iz Primorsko-goranske županije, koja je tjednima bila među najgorim županijama, vide svjetlo na kraju tunela. Nadaju se smirenju zaraze.

Virus se brzo širi u radnoj populaciji. Danas se u Rijeci cijepilo i 200 učitelja. Ravnatelji su zadovoljni odazivom nastavnog osoblja, ali liječnici nikako ne mogu biti zadovoljni stanjem u bolnici. Primjerice, u KBC-u Rijeka se od teškog oblika virusa liječi oko 30 pacijenata od kojih je 23 u respiracijskom centru.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu da do sada je jednom dozom cijepljeno oko 13 posto populacije. No, puno je pitanja i dvojbi za građane, a na njih je odgovorio znanstvenik Luka Čičin-Šain koji radi u Njemačkoj.

Na pitanje mogu li cijepljene osobe prenijeti virus onima koji nisu cijepljeni odgovara da su šanse svakako niže. ''Mi smo sasvim sigurni u to zato jer jednom kad je netko cijepljen onda je i za očekivati da on ima manje virusa u svom tijelu. To su stvari koje su prikazane na eksperimentima na životinjama, recimo na analizi s majmunima je prikazano da po bilo kojem cjepivu količina virusa koja se može naći u plućima je daleko niža'', rekao je.

Objasnio je i koliko su postojeća cjepiva učinkovita kod novih sojeva koronavirusa.

''Zaštita je potpuna kod europskih sojeva i kod britanskog soja, a kod recimo južnoafričkog i brazilskog mi znamo da ta zaštita nije toliko efikasna kao kod ovih uvriježenih sojeva. Tako da sam ja siguran da će se stvari mijenjati na onaj način kako se mijenjaju s gripom, a to je da ćemo s vremenom imati nove formulacije cjepiva koje efikasnije gađaju i nove varijante virusa.''

Građane je zanimalo i koliko će se puta biti potrebno cijepiti.

''Mislim da ćemo tu naći neki modus, da ćemo stvoriti neko cjepivo koje će taj virus zaustaviti. To je evo sada moja slobodna procjena, interpretacija. Ovaj koronavirus iako se razvio dalje on se ne može na taj način tako brzo razvijati i evoluirati kao virus gripe. Tu imamo i bolje šanse da mu stanemo na kraj s nečim što će izgledati poput cjepiva iz kalendara cjepiva - npr. protiv ospica ili zaušnjaka'', govori Čičin-Šain.

A dok se to ne dogodi i dalje treba poštovati epidemiološke mjere. Iz policije su izvijestili o kršenju mjera, među ostalim sinoć su zatekli 64 osobe u jednoj studentskoj udruzi u Zagrebu. Jedna od njih bila je pozitivna na COVID 19 i bila joj je izrečena mjera liječenje u kući.

