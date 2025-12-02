Tko u Hrvatskoj može besplatno učiti hrvatski jezik: Koji su uvjeti i kako ih ostvariti

U Hrvatskoj postoji nekoliko grupa osoba koje mogu besplatno pohađati tečajeve hrvatskog jezika, ovisno o njihovom statusu i zakonskim pravima.

Najvažnije kategorije su:

Strani radnici i doseljenici iz trećih zemalja

Prema Zakonu o strancima, državljani trećih zemalja (dakle, izvan EU/EEA) koji imaju: privremeni boravak, stalni boravak I dozvolu za boravak i rad mogu polaziti besplatne tečajeve hrvatskog jezika, povijesti i kulture.

Program se financira iz državnog proračuna i EU fondova. Obavezan je za osobe koje žele trajno ostati u Hrvatskoj (npr. trajni boravak).

Azilanti i osobe pod međunarodnom zaštitom

Osobe kojima je odobren: azil, suplementarna zaštita imaju pravo na potpuno besplatno učenje hrvatskog jezika, uključujućI početni i napredni tečaj, sve potrebne materijale (udžbenici, bilježnice), prijevoz do mjesta održavanja tečaja (u nekim županijama). Ovo spada u program integracije koji provodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Strani studenti

Studenti koji studiraju na hrvatskim sveučilištima mogu dobiti besplatan tečaj hrvatskog ako: su u programu Erasmus+, su na bilateralnim sporazumima između sveučilišta, im program pokriva matična institucija.Redoviti strani studenti ponekad imaju i popust, ovisno o fakultetu.

Povratnici i pripadnici hrvatske dijaspore

Hrvati izvan domovine i njihovi potomci mogu besplatno ili uz subvenciju učiti hrvatski kroz programe: Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH (ljetne škole, stipendije), Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Pravo imaju hrvatski iseljenici i potomci, pripadnici hrvatske manjine u drugim državama.

Djeca stranih državljana upisana u škole

Učenici koji ne govore hrvatski, a upisani su u osnovne ili srednje škole u RH, imaju pravo na: 120 sati besplatnog dodatnog učenja hrvatskog jezika. podučavanje provode škole kroz dodatnu nastavu.

Pod kojim uvjetima se upisuje besplatan tečaj?

Uvjeti ovise o statusu, ali najčešće su:

dokaz o boravku u RH (dozvola ili potvrda MUP-a)

osobni dokument (putovnica, boravišna iskaznica)

potvrda Ministarstva unutarnjih poslova da osoba pripada kategoriji s pravom na besplatno učenje

prijava u instituciji koja provodi tečaj

povremena obaveza dolaska na nastavu (najčešće 70% pohađanja)

Za neke skujpine postoji i državna obaveza učenja hrvatskog. Neki stranci moraju proći tečaj i polagati ispit ako žele trajni boravak.

Hrvatska je jedna od rijetkih EU zemalja u kojoj: sigurnosno osoblje, medicinske sestre, njegovatelji, i radnici koji dolaze iz trećih zemalja moraju proći besplatan tečaj hrvatskog jezika koji financira država, kako bi zadržali radnu dozvolu.

Postoji službeni državni ispit – i u nekim slučajevima je besplatan