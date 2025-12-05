Nižu se reakcije na Trupov kontroverzni dokument: "To je neprihvatljivo. Nemaju se pravo miješati"

Europska komisija u petak je odbacila kritike upućene Europskoj uniji u novom američkom dokumentu koji ocrtava strategiju za nacionalnu sigurnost, a krenule su i prve reakcije među europskim političarima.

Washington u strategiji objavljenoj u četvrtak iznosi kritike Europe te ponavlja tvrdnje krajnje desnice da kontinentu prijeti "civilizacijska erozija" zbog imigracije. U dokumentu se predviđa da će unutar nekoliko desetljeća članice NATO-a postati pretežito neeuropske te se kritiziraju navodna "cenzura slobode govora i ugnjetavanje političke oporbe" u Europi.

Glasnogovornica Komisije Paula Pinho u petak je odbacila da EU potkopava političke slobode i suverenitet, da šteti kontinentu svojim migrantskim politikama te ugrožava slobodu izražavanja. Portugalka nije htjela dalje komentirati američki dokument, kazavši da nije bilo dovoljno vremena da se on u potpunosti procijeni.

Njemački šef diplomacije Johann Wadephul u prvim je reakcijama rekao da Europi nisu potrebni savjeti izvana.

"Smatramo se sposobnim u budućnosti raspraviti ta pitanja potpuno samostalno te nam nisu potrebni savjeti izvana", kazao je, pa dodao da će dodatno proučiti američku strategiju.

Na dokument je reagirala i francuska predsjednica liberala u Europskom parlamentu Valerie Hayer koja ga je prozvala neprihvatljivim i opasnim, prenosi France Presse. "Trumpova vlada nema se pravo miješati u našu unutarnju politiku", napisala je na platformi X. Hayer smatra da je aktualna američka vlada neprijatelj Europe te da se Unija treba prestati prema njoj odnositi kao prema prijatelju.

Njezina stranačka kolegica Nathalie Loiseau, potpredsjednica odbora Parlamenta za vanjske poslove, pozvala je Europu da "ne prihvati da joj se drže predavanja".

"Ne postoji drugi odgovor od stvaranja uvjeta za istinsku stratešku autonomiju i izgradnju snažne Europe koja nikome ne dopušta da diktira odluke njezinog društva", rekla je za francusku agenciju.

U dokumentu se govori da veliki problemi s kojima je Europa suočena uključuju aktivnosti EU-a i drugih transnacionalnih tijela koji potkopavaju političke slobode i suverenitet, migrantske politike koje transformiraju kontinent te cenzuru slobode govora i ugnjetavanje političke opozicije, nizak natalitet te gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja.

U strategiji se tvrdi i da velika većina Europljana želi mir, no da se ta želja ne očituje u politici jer nacionalne vlade potkopavaju demokratske procese, piše agencija dpa.

Dokument na 33 stranice koji iznosi američku sigurnosnu strategiju Trump opisuje kao nacrt koji osigurava da SAD ostane "najveća i najuspješnija nacija u ljudskoj povijesti".