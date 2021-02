Jučer je u probni pogon puštena službena platforma za građane koji se žele prijaviti za cijepljenje. U tri sata prijavilo se više od ćetiri tisuće ljudi, no vremena nije bilo dovoljno za sve. Cjepiva još uvijek nema pa je razmak između dvije doze veći no što je predviđeno.

Iako u Hrvatskoj cijepljenje traje već dva mjeseca, još uvijek ne postoji službena platforma na kojoj bi se građani mogli prijavljivati za cijepljenje.

Jučer je tek probno puštena, pa liječnici obiteljske medicine i dalje preuzimaju sve pozive građana. Mnogi se žale na kaos, a epidemiološko društvo ima plan kako procijepiti dodatnih 300 tisuća ljudi jer se zbog administracije sada neke doze – bacaju.

Kratko je trajalo, ali u tri sata na platformi za cijepljenje prijavilo se više od četiri tisuće građana. No, to je bila samo proba.

U ovom probnom radu portala nije bilo dovoljno vremena za sve zainteresirane. Jedna naša kolegica prijavila se i dobila je redni broj 473. U tek nešto malo više od sat vremena prijavila se i druga kolegica, a njezin broj je bio 3880.

Svi građani koji su se jučer prijavili, ne moraju to napraviti opet. Iako u Hrvatskoj cijepljenje traje već dva mjeseca, platforma će u puni pogon biti puštena tek za nekoliko dana.

"Bit ćete pravovremeno obaviješteni kroz nekoliko dana kad će platforma krenuti u drugi rad. Njena uloga nije isključna ili važna jer smo u drugoj fazi cijepljenja i cijepe se stariji bolesnici s komorbiditetom i od osnovne je važnosti rad liječnika obiteljske medicine", rekao je ministar zdravstva, Vili Beroš.

Prijavljivat će se građani i putem pozivnog centra, koji također još nije u funkciji. Pune ruke posla zato imaju liječnici obiteljske medicine. Cijepe i izvan radnog vremena.

"Uzela sam zamjenu koja mi je radila početak ambulante, tako da sam sad dojurila s cijepnog punkta odraditi do kraja ambulantu. Vi kad spremate ovako veliku javno zdravstvenu akciju to se ne može napraviti preko noći, to mora dogoditi prije dolaska prvog cjepiva, već sve gotovo", komentira Vjekoslava Amerl Šakić, specijalistica obiteljske medicine.

No, cjepiva nema pa nema - pa će se raditi veći razmak između dvije doze.

"Preporučamo sada da se s AstraZenecinim cjepivom druga doza daje nakon 12 tjedana, a nakon Pfizerovog cjepiva, da se druga doza daje nakon 42 dana'', izjavio je ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak.

Epidemiološko društvo ima plan kako cijepiti još 300 tisuća ljudi. U bočicama su pronašli nove doze.

"Ja osobno i moji kolegice i kolege i epidemiolozi, liječnici obiteljske medicine i za Pfizer i za AstraZenecu, odnosno Modernu imaju mogućnost izvući dodatnu dozu. Znači Pfizer sedmu, a AstraZenecu i Modernu, tzv. 11. dozu", govori Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva.

No, u uputama koje imaju spominje se tek šesta doza Pfizera. Pa ova sedma, kao i 11 Modernina i AstraZenecina "vise u zraku".

''Mene zovu kolege i kolegice s terena, kažu, mi možemo izvući 11. dozu, šta da s njom radimo? Vjerojatno ja ne znam, netko cijepi, netko ne cijepi, netko je baci. Ostane u bočici, neizvučena. Propadne. Upropaštena.", rekao je Venus.

I to u danima kada je svaka doza dragocjena.

