Bez daha i boreći se za život, Reshma Aub Shaikh ležala je 13 sati u stražnjem dijelu auta dok je njezina obitelj vozila oko predgrađa Mumbaija u potrazi za medicinskom pomoći. COVID pozitivna, bila je odbijena u svakoj bolnici zbog nedostatka kreveta i zalike kisika. Rođak njenog supruga, Mehmood Khan, obratio se internetu za pomoć. Tamo je pronašao Shahnawaza Shaikha - poznatog kao "čovjek s kisikom".

Khan je pomogao i u roku od jednog sata volonter je dostavio besplatnu bocu s kisikom u kuću Reshme Aub Shaikh. "Spasilo joj je život", rekao je Khan.

Shaikh (32) odrastao je u sirotinjskoj četvrti Mumbaija i prije pandemije bio je vlasnik male uspješne građevinske tvrtke. No, višemjesečna blokada u ožujku prošle godine natjerala ga je da zaustavi posao jer je situacija u Mumbaiju, jednom od najteže pogođenih gradova u Indiji koja se bori s COVID-om, krenula nagore.

Među mrtvima je i sestra Shaihove najbolje prijateljice, koja je bila u šestom mjesecu trudnoće. U svibnju prošle godine vidio ju je kako umire na vratima pretrpane bolnice nakon uzaludne utrke za osiguranjem kreveta. "Sve što joj je trebao bio je kisik - to je moglo spasiti nju i njezino nerođeno dijete", kaže Shaikh. Kaže da ga je njezina smrt potaknula na akciju.

Shaikh je već osnovao svoju neprofitnu Zakladu jedinstva i dostojanstva (UDF) 2014. godine kao sporedni projekt. Prošlog lipnja osnovao je inicijativu inicijative Ray of Hope za davanje besplatnog kisika pacijentima s koronavirusom. Shaikh je potrošio 2000 dolara vlastitog novca za kupnju 30 boca s kisikom i besplatno ih ponudio svima u potrebi šireći otvoreni poziv putem društvenih mreža i prijatelja, prenosi CNN.

Rekao je da mu to daje osjećaj svrhe, koja se poklapa s njegovim muslimanskim vrijednostima. Ohrabren svojim početnim uspjehom, Shaikh je odlučio povećati svoj kapacitet, ali sredstva su mu se isušila. Tog je mjeseca, kako bi zadovoljio sve veću potražnju za više cilindara, prodao svoj terenac Ford Endeavour.

Kupljen za protuvrijednost od 30.000 dolara, Shaikh je za automobil dobio oko 12.000 dolara. Novac mu je omogućio da kupi još 160 boca s kisikom. Njegovi napori donijeli su mu i slavu širenjem vijesti i pridružilo se još volontera. U to je vrijeme Indija bila u svom prvom valu pandemije.

Prima 500 do 600 zahtjeva dnevno. Pomogao je gotovo 7000 ljudi, ponekad plaćajući medicinske račune onima koji si to ne mogu priuštiti. Njegov tim radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a ove je godine proširio na 20 dobrovoljaca, 240 boca s kisikom i bazu "ratne sobe" iz koje pacijenti Covid-19 mogu pristupiti informacijama o dostupnim bolničkim krevetima, ventilatorima i hitnim liječnicima.

Shaikh je također pokrenuo internetsku kampanju prikupljanja sredstava - do sada je postigao oko 21.000 dolara od cilja od 140.000 dolara. No kako se povećavala njegova sposobnost pomaganja, tako su se povećavale i prepreke u osiguranju opskrbe.

Tekući kisik "izuzetno je kratak" u tvornicama kisika na periferiji Mumbaija, rekao je.

"Ono što je bilo dostupno (prije) u radijusu od dva do četiri kilometra (oko 1,3 do 2,5 milje) udaljeno je najmanje 40 do 60 kilometara (25 do 37 milja). Moramo se potruditi dvostruko više da osiguramo zalihe, iscrpljujući šest do osam sati punjenja samo nekoliko boca s kisikom. Ali ne odustajemo", dodao je.

Prije drugog vala, tekući kisik bio je dostupan od redovitih dobavljača za otprilike 2 dolara za 10 litara. Sada je na crnom tržištu oko 47 dolara "ako nam se posreći". Cijene su također naglo porasle za prazne boce s kisikom, s oko 40 na 135 dolara, rekao je.

"Trebali bismo se sramiti", dodao je.

Indijske društvene mreže preplavljene su porukama ljudi koji traže kisik, bolničke krevete, antivirusne lijekove poput remdesivira, pa čak i davatelje plazme.

"Plaćamo za svoj opušten stav koji nas je doveo do napuštanja osnovnih socijalnih normi distanciranja." Unatoč nekim mračnim danima, Shaikh kaže da se tješi u svojoj muslimanskoj vjeri - ali njegova misija nadilazi religiju i nastojat će pomoći onima kojima je najpotrebnija. "Ovo je vrijeme potrebe kada ljudi trebaju pomagati jedni drugima, religija neće pomoći", tzaključio je.