Diana je prije smrti silovana i brutalno pretučena: Policija traga za Zvijeri iz Birkenheada

Gotovo 40 godina nakon ubojstva britanske cvjećarke Diane Sindall, policija se nada da će uspjeti pronaći njezinog pravog ubojicu.

Pogreškom u istrazi, za Dianino ubojstvo punih 38 godina u zatvoru je proveo nevin muškarac, koji je prošle godine oslobođen nakon što je DNK analiza potvrdila da on nije ubojica.

DNK tehnologija mogla bi biti ključna za brutalni zločin koji desetljećima proganja ulice Merseysidea na sjeveru Engleske.

Godine 1986. tada 21-godišnju Diane Sindall silovao je i ubio nepoznati ubojica kojeg su lokalni stanovnici prozvali "Zvijer iz Birkenheada".

Ubijena 21-godišnja Diane Sindall Foto: X / Screenshot

Cvjećarka Diane upravo je završila kasnu smjenu u pubu, dodatni posao kojeg je prihvatila kako bi zaradila nešto novca prije nadolazećeg vjenčanja. Na putu ući, Dianeinom plavom Fiatovom kombiju nestalo je benzina. Izašla je iz vozila i nastavila pješke.

Njezino tijelo pronađeno je u uličici sljedećeg dana, bila je silovana i brutalno pretučena do smrti.

Istražitelji policije Merseysidea uhitili su tada lokalnog muškarca po imenu Peter Sullivan, tada 30-godišnjaka. Bili su uvjereni da su pronašli ubojicu, iako je on čitavo vrijeme tvrdio da je nevin.

Prošle godine, sada 68-godišnji Sullivan pušten je na slobodu nakon što su novi testovi pokazali da njegov DNK nije prisutan u uzorcima sperme prikupljenim na mjestu događaja. Do trenutka poništenja presude, u zatvoru je nevin proveo 38 godina u zatvoru. To je najduža kriva presuda u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva.

Policija Merseysidea sada ponovno traga za osobom koja je ubila Diane. Ovoga puta nude i nagradu od 20.000 funti za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do uhićenja i osude.

Uzorak sperme pronađen je te 1986. godine na tijeku Diane. Danas, zahvaljujući DNK analizi identificirali smo profil muškarca iz tog uzorka, kazala je detektivka Rachel Wilson. Ovo je ključni dio istrage, koji će policiju, nadaju se, odvesti u pravom smjeru, iako priznaju da je moguće i da je nakon gotovo 40 godina Dianin ubojica možda mrtav, piše Sky News.