Umirovljenik nakon terapije završio na sudu, liječnica i sestra zgrožene: "Došao je ranije, a onda..."

Muškarac (79) na Općinskom sudu u Zaboku proglašen je krivim zbog neprimjerenog ponašanja prema liječnici u zabočkoj bolnici. Zbog neugodnosti koje je izazvao tijekom ambulantnog liječenja presuđena mu je novčana kazna u iznosu od 500 eura, kao i 20 eura sudskih troškova.

Iako je umirovljenik na sudu negirao da se neprimjereno ponašao, liječnica ga je optužila da ju je tijekom laserske terapije koljena počeo dirati i hvatati za ruke, a u jednom trenutku počeo joj je i ljubiti ruke. Potom joj je naglo razmaknuo radnu kutu i na taj način povrijedio njezino dostojanstvo kršeći tako Zakon o ravnopravnosti spolova, temeljem kojeg je presuda donesena.

On je u svoju obranu na sudu izjavio kako je od liječnice bio udaljen oko metra, a kad je liječnica na njegovo koljeno spustila svoju ruku, on joj je komplimentirao "lijepo ofarbane nokte". Sve se događalo iza zatvorenih vrata dok ga je ispred čekala supruga.

Liječnica koja je doživjela neugodnost na radnom mjestu kazala je da je nasrtljivi 79-godišnjak na terapiju došao pola sata ranije, pa su odmah počeli s postupkom. Medicinska sestra koja je čitavo vrijeme bila prisutna ponudila mu je zaštitne naočale, koje je odbio riječima "da mu ne trebaju za oči već za nešto drugo". Dok je radila s laserom, ponovno joj je, tvrdi liječnica, uzeo ruku i pokušao oguliti nokat kako bi provjerio je li umjetan.

Iako je s njim pokušavala voditi normalnu konverzaciju, uporno ju je ispitivao je li udana i gdje joj je prsten, a vrhunac je bio kad ju je upitao je li stara i razmaknuo joj kutu. Unatoč tomu što ga je više puta upozorila na ponašanje, muškarac nije prestajao biti nasrtljiv i neugodan, a sve je na sudu potvrdila i medicinska sestra te je umirovljenik u konačnici kažnjen, piše Jutarnji list.