"Ne izlazite iz kuća": Usred bijela dana ubijene tri osobe, cure detalji oko ubojice koji je u bijegu

Tri osobe poginule su u pucnjavi u malom gradu Lake Cargelligo u Novom Južnom Walesu u Australiji, potvrdila je policija. Četvrta osoba prevezena je u bolnicu u teškom, ali stabilnom stanju.

Policija Novog Južnog Walesa priopćila je da su hitne službe pozvane na intervenciju oko 16:40 po lokalnom vremenu, nakon dojava o pucnjavi u ulici Walker, u blizini ulice Yelkin. Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije žene i jedan muškarac, piše BBC.

Područje je odmah ograđeno i proglašeno mjestom zločina, a pokrenuta je opsežna istraga kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Policija je pozvala građane da izbjegavaju to područje, dok je stanovnicima okolnih ulica savjetovano da ostanu u svojim domovima.

Prema lokalnim medijima, napadač je i dalje na slobodi. Sydney Morning Herald navodi da se sumnja kako je riječ o slučaju obiteljskog nasilja te da je i ranije ima dosje zbog obiteljskog nasilja, a Seven News izvještava da je osumnjičeni pobjegao s mjesta događaja u vozilu u vlasništvu lokalnog vijeća.

Policija vjeruje da je muškarac pobjegao naoružan vatrenim oružjem. Pucnjava se dogodila svega mjesec dana nakon masovnog napada na plaži Bondi u Sydneyju, u kojem je ubijeno 15 ljudi, što je ponovno potaknulo zabrinutost javnosti zbog nasilja vatrenim oružjem u Australiji.