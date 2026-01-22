VIDEO Šokantna snimka uplakanog dječaka koja pokazuje koliko je pogrešno to što Trump radi

Dječak iz američke savezne države Iowe postao je žrtva ksenofobnih i rasističkih uvreda tijekom dječje nogometne utakmice, a snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama nakon što ju je njegova majka objavila na Facebooku.

Incident se dogodio u ponedjeljak, kada je Mtee Tet, majka dvoje djece, objavila video u kojem se vidi njezin sin Max, vidno uzrujan i u suzama. Kako je kasnije pojasnila, Max je upravo završio dvomjesečni omladinski nogometni turnir na kojem je njegova momčad osvojila prvo mjesto. Umjesto slavlja, dječak je bio potresen onime što mu je rekao vratar protivničke momčadi.

U snimci Max objašnjava da mu je drugi dječak rekao da je ilegalni imigrant, iako je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama i američki je državljanin. Prema njegovim riječima, vratar je dodao da će ga predsjednik Donald Trump "uhvatiti i poslati natrag", aludirajući na deportaciju. Maxova majka je podrijetlom iz Tajlanda.

Video je izazvao snažne reakcije javnosti, a brojni korisnici društvenih mreža osudili su rasizam i ksenofobiju usmjerenu prema dječaku te mu uputili poruke podrške.

U naknadnoj objavi na Facebooku, Mtee Tet zahvalila je svima koji su joj se javili i iskazali solidarnost, istaknuvši da ustanova u kojoj se incident dogodio provodi istragu. Naglasila je da joj namjera objavljivanja videa nije bila izazivanje kontroverzi, već upozoravanje na to koliko riječi i ponašanje mogu duboko utjecati na djecu.

Navela je da je njezin sin, unatoč sportskom uspjehu, ostao opterećen uvredama koje je doživio te da se suočio s emocionalnom boli kakvu nijedno dijete ne bi trebalo proživljavati. Dodala je kako se nada da će ovaj slučaj potaknuti razmišljanje i suosjećanje.

Prema dostupnim informacijama, organizatori natjecanja upoznati su s incidentom i istražuju okolnosti kako bi utvrdili hoće li biti poduzete disciplinske mjere.

Slučaj se dogodio u jeku šire nacionalne rasprave o imigraciji u Sjedinjenim Državama. Stručnjaci upozoravaju da politička retorika o ilegalnim imigrantima i deportacijama, kojoj su djeca često izložena kroz medije ili obiteljsko okruženje, može utjecati na njihovo ponašanje i međusobne odnose.

Mtee Tet poručila je da podjele i mržnja koje postoje u društvu sve češće dopiru i do djece, što smatra posebno zabrinjavajućim, naglasivši da odgovornost za promjenu leži na svima.