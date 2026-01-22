Što zapravo stoji iza naglog zaokreta Trumpa oko Grenlanda?

Donald Trumpa predstavlja navodni "okvirni sporazum" o Grenlandu kao diplomatski uspjeh, no europski diplomatski izvori navode kako se radi o manevru koji američkom predsjedniku treba omogućiti povlačenje od ranijih prijetnji. Prema njihovim ocjenama, cijela je situacija nanijela ozbiljnu štetu transatlantskim odnosima, piše Sky News koji analizira cijelu situaciju.

Pišu i kako europske vlade i njihovi diplomati u Washingtonu istodobno osjećaju olakšanje i duboku iscrpljenost zbog ove izvanredne "grenlandske predstave" i njezina najnovijeg čina, koji se tijekom protekla 24 sata odigrao u švicarskim Alpama.

Nikakav "okvir sporazuma" zasad ne postoji. Barem ne u stvarnosti, navodi Sky News u analizi.

Donald Trump - 1 Foto: AFP

Donald Trump može tvrditi da postoji, ali prije svega zato što mu je bio potreban izlaz iz situacije u trenutku kada je shvatio da preuzimanje Grenlanda jednostavno nije izvedivo.

Sve više se čini da je riječ tek o Trumpovu pokušaju povlačenja bez priznanja poraza.

Dan u Davosu bio je kaotičan čak i prema Trumpovim mjerilima. U razmaku od samo nekoliko sati odustao je od implicitne prijetnje vojnom silom, potom povukao prijetnju uvođenjem carina, a zatim se odrekao i inzistiranja na preuzimanju suvereniteta nad Grenlandom. Tri potpuna zaokreta u jednom jedinom danu.

Čini se da mu je napokon postalo jasno da su planovi o „vlasništvu” nad Grenlandom ne samo nepopularni u Europi, nego i unutar Sjedinjenih Država, uključujući i vlastiti politički tabor. Doživljavaju se kao neprovedivi, kontraproduktivni i, kako to diplomati bez ustručavanja kažu, jednostavno suludi.

Unatoč Trumpovu povlačenju, danas bi se ipak trebao održati izvanredni sastanak čelnika Europske unije.

Američki predsjednik tvrdi da su svi "vrlo zadovoljni” i da se radi na dogovoru o budućnosti arktičkog teritorija. Govoreći na Svjetskom gospodarskom forumu, povukao je i prijetnju carinama europskim saveznicima, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Na društvenoj mreži Truth Social Trump je ustvrdio da se okvir budućeg dogovora odnosi na čitavu arktičku regiju te da će rješenje biti izvrsno za Sjedinjene Države i sve članice NATO-a.

Priznao je da je o toj temi razgovarao s europskim čelnicima, ali ništa nije potpisano, a konkretni detalji i dalje izostaju. Također je izjavio da SAD neće koristiti silu kako bi preuzeo Grenland.

Sve to uslijedilo je nakon burnih reakcija europskih prijestolnica i Londona, gdje je britanski premijer Keir Starmer odbio podleći pritiscima. Starmer će danas u Downing Streetu ugostiti dansku premijerku.

Donald Trump - 3 (Foto: AFP)

Trump je u Davos stigao dočekan snažnim i rijetko jedinstvenim europskim otporom. Europa je ovaj put bila čvrsta i složna, a kada djeluje na taj način, pokazuje koliko može biti učinkovita.

Trumpov tim neizbježno će sve pokušati prikazati kao još jedan sjajan primjer predsjednikove umjetnosti dogovaranja. No iza te retorike ne krije se nikakav stvarni uspjeh. Riječ je o mješavini političke predstave i nespretnosti koja ozbiljno narušava transatlantsko partnerstvo.

Amerika pod Trumpom iz dana u dan djeluje sve nepouzdanije, a posljedice takvog ponašanja mogle bi biti dugoročne.

Što se Grenlanda tiče, situacija se zapravo vratila na točku na kojoj je bila i prošlog tjedna, kada su se danski i grenlandski ministri vanjskih poslova sastali s Trumpovim timom. Tada je dogovoreno osnivanje radne skupine koja bi trebala pronaći kompromisno rješenje, uzimajući u obzir američke sigurnosne interese, ali bez zadiranja u grenlandski suverenitet.

Trump je ovim zaokretom praktički samo pristao na to tko će s američke strane sudjelovati u toj radnoj skupini. Sljedeći koraci podrazumijevaju potragu za srednjim rješenjem koje neće uključivati predaju Grenlanda Sjedinjenim Državama. Prostora za kreativna rješenja oduvijek je bilo, pod uvjetom da postoji volja za slušanjem.

Najizgledniji kompromis uključivao bi aranžman sličan britanskim vojnim bazama na Cipru. U nenaseljenim dijelovima Grenlanda mogle bi se uspostaviti nove američke vojne baze, temeljem zakupa ili prodaje zemljišta. Te bi baze bile američki teritorij, dok bi suverenitet Grenlanda ostao netaknut.

Putem Marka Ruttea, kojega diplomati nazivaju "Trumpovim šaptačem", danski i grenlandski stavovi ponovno su jasno preneseni američkom predsjedniku. Na sastanku u Davosu podsjećalo se i na obveze iz američko-danskog sporazuma iz 1951. godine, dok su se europske države obvezale dodatno ojačati vlastitu obranu Grenlanda.

Kada su europski saveznici prošlog tjedna učinili upravo to, slanjem visokih vojnih dužnosnika na Grenland, Trump je taj potez protumačio kao provokaciju i odgovorio prijetnjama carinama.

"Strašno mi je više dosadno sve ovo", rekao je jedan europski veleposlanik tijekom vikenda za Sky News. Njegove riječi najbolje oslikavaju zamor i frustraciju koje Trumpovi nepredvidivi istupi izazivaju među američkim saveznicima.