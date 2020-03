Nije ovih dana lako raditi, ali je često lakše nego sjediti kod kuće. Oni koji moraju izaći – sve hitne službe, trgovci, pekari, liječnici – nam kažu da su usmjereni na posao, a ne na strahove. Proveli smo dan s njima kako bismo kamerama zabilježili kako izgleda njihov posao u vrijeme epidemije koronavirusa. Provjerili smo i kakva su iskustva građana koji mogu raditi iz udobnosti svojih domova.

Goran Ružić, voditelj vatrogasnog odjeljenja u Vatrogasnoj postaji Centar, rekao nam je da vatrogasci gotovo cijeli dan provode po terenu i da jedna smjena zbog koronavirusa traje 24 sata, nakon čega imaju tri dana odmora.

"Jedan dio ljudi je u slučaju požara u postaji. Međutim, tijekom dana se rade rotacije tako da su svi ljudi na terenu", rekao nam je.

Na raspolaganju su i svi liječnici.

"Svi zdravstveni djelatnici raspoređeni su u timove, barem je sad takav plan. Dva tjedna radi tim 'A', pa dva tjedna tim 'B'", objasnila je dr. Ivana Prkačin, dermatologinja KBC-a Sestre milosrdnice.

Ljudi najnormalnije idu po kruh, ali se kolači gotovo uopće ne idu, rekli su nam u pekari.

"Neću vam reći da nam je teško. Nije nam toliko teško, ali nas je strah. Ne znamo što nam kupci mogu prenijeti, a radimo i s novcem", rekla je prodavačica Donika Jozeš.

Beskontaktno prevoženje iz skladišta u trgovine nije izvedivo vozačima kamiona.

"Malo je problem pri istovaru robe jer kupci ulaze jedan po jedan u trgovinu i onda se mimoizlazimo s njima, ali trudimo se što više zaštiti", rekao je vozač Goran Živković. "Bolje je raditi, nego sjediti kod kuće, ali moramo se izložiti ovom opasnom virusu", dodao je.

Rad od kuće ima i pozitivne i negativne strane

Izlaganja koronavirusu se ne boje građani koji mogu raditi iz udobnosti svojih domova. Franjo Josip Primorac radi u telekomunikacijskom sektoru i radi od 8h do 16h.

"Ne putujem s posla i na posao pa štedim vrijeme i družim se s djetetom. Negativan strana rada kod kuće je gubitak socijalnih kontakata, ali i poslovanje firme za koju radim", rekao nam je.

Od doma radi i Đuro Korać, direktor digitalne agencije: "Treći tjedan karantene, treći tjedan rada od kuće. Za nas 30-ak stvari funkcioniraju dosta dobro. Trudimo se imati maksimalno strukturirane dane. Strukturirano vrijeme za rad, ali i odmor."

Odmori za učiteljicu Kristinu Čobanković nisu više u školskim hodnicima jer on već više od dva tjedna nastavu drži od kuće. Svaki dan počinje isto: jutarnja kava pa škola.

"Svaki petak nalazimo se i u virtualnoj učionici i to nas posebno veseli. To nam je prilika da se vidimo i ispričamo. No, nedostaje mi moj razred, moji učenici, moja učionica, moja škola", rekla je.

Neki su od doma prisiljeni imati i probe: "Moje kolege i ja probe s tamburašim orkestrom KUD-a Remete odrađujemo iz naših domova", rekao je Ivan Hadžić te nam sa svojim orkstrom odsvirao pjesmu "Zemlja dide mog".

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr