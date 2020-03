Građani se pitaju treba li dezinficirati ambalažu koju iz trgovina unesu u svoju kuću ili pak onu koja im stiže na kućnu adresu nakon kupnje internetom. Kojim sredstvima to učiniti i kako? Treba li skidati rukavice i masku prije ulaska u stan? Nadležni upozoravaju kako je potrebno više razmišljati o tome s koliko smo ljudi bili u trgovini i na kojoj udaljenosti.

Jedino što još podsjeća na normalan život je odlazak u trgovinu, a sada je vrijeme da tome pristupimo s maksimalnim oprezom, kako su pristupili i trgovci.

''Sad smo stavili barijere od pleksiglasa na blagajnama, a naše djelatnice koje rade na samoposlužnim blagajnama,, gdje nije moguće postaviti te barijere, nose zaštitne maske'', kaže Nives Fett iz Spara Hrvatska.

Od kupaca očekuju da obavezno dezinficiraju ruke, a zaposlenicima svakodnevno mjere temperaturu. ''Bude li to preporuka Kriznog stožera, mi smo spremni to raditi i našim kupcima prije ulaska u trgovinu'', poručuje Fett. Jer rukama sve dodirujemo, pa umjesto pipkanja voća i povrća plastičnim vrećicama, mnogi to čine rukama, golim ili u rukavicama – svejedno je ako ste u njih kihnuli.

Koliko dugo virus živi na stvarima?

Virus se lako prenosi, a ne znamo tko je prije nas koristio zajedničke prostorije. Dovoljno je da se ponašamo kao da ništa nije i zaraza je zajamčena. Jednako je i s predmetima – zapakiranu hranu nosimo iz trgovina ravno u kuću.

''Dobivamo upute da je dobro prebrisat. Teško nam je bilo nabaviti gel i dezinfekcijska sredstva. Razrijedimo ocat pa onda obrišemo'', kaže Renata iz Gorskog kotara. I to je dobro jer virus na plastici preživljava 2 do 9 dana, metalima 5 dana, staklu također. Dovoljno je proći krpicom namočenom u alkohol.

''Što se tiče rinfuzne robe, mi smo već počeli pakirati. Isto smo kruh i pekarske proizvode već stavili unaprijed u nekakve zaštitne folije'', govori Nives Fett iz Spara.

Higijena je vrlo važna

I samu zaštitu koju nosimo, maske i rukavice, treba zbrinjavati s oprezom. Prije ulaska u vlastitu kuću, ako nosite masku i rukavice, za početak pri skidanju nemojte rukavicama dirati lice. Prvo oprezno skinite rukavice, zatim masku, a poželjno je ostaviti ta dva premeta izvan kuće.

Dakle, staviti u vrećicu i pri sljedećem izlasku baciti. I cipele bi bilo poželjno ostaviti vani, a ako to ne možete, probajte paziti da stvari koje nosite vani stavljate na isto mjesto – jakne, torbe i ključeve. Prilikom ulaska u stan obavezno skinite obuću i stavite uvijek na isto mjesto. Tijekom dana nemojte slučajno u papučama ići baciti smeće.

Vlažite prostore

Pokušajte dodirivati što manje stvari dok jurite oprati ruke. Upravo su sapun i voda najučinkovitije sredstvo za ubijanje virusa. Zato ruke treba prati učestalo, tuširati se, a isto tako voditi računa o higijeni odjeće, odnosno redovito prati onu odjeću koju nosite vani. Sve što možete perite na 90 stupnjeva, za ostalo bit će dovoljno i 60.

Ako se u vašem stubištu pojavi koji zaraženi, ne brinite! Zapisan je u sustavu pa će i službe poduzeti mjere.

Dakle, svi trebamo i ovo malo što nam je ostalo od normalnog života shvatiti krajnje ozbiljno. Vlažite prostore u kojim živite, redovito provjetravajte. Detaljne preporuke i mjere će na svojim stranicama objaviti Zavod za javno zdravstvo.

