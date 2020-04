Više od dva milijuna ljudi diljem svijeta zaraženo je koronavirusom. Preminulo je više od 130.000 ljudi, a broj zaraženih i preminulih nastavlja rasti.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite ovdje:

10:09 Kina šalje pomoći Indiji u borbi protiv pandemije koronavirusa. Indijski veleposlanik u Pekingu Vikram Misri napisao je u objavi na Twitteru da je Kina poslala 650.000 komada opreme, uključujući setove za izdvajanje RNK-a i brze testove na antitijela koji se koriste za testiranje na koronavirus.

#IndiaFightsCoronavirus A total of 650,000 kits, including Rapid Antibody Tests and RNA Extraction Kits have been despatched early today from Guangzhou Airport to #India | #2019nCoV #StayHomeSaveLives @MEAIndia @HarshShringla @DrSJaishankar