Ivana Petrović o ratu koji je promijenio svijet, istaknula veliku pogrešku Europe: "Stalno su ga ponižavali, a trebali su ga iskoristiti"

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović osvrnula se na četiri godine rata u Ukrajini te rekla da zasad nema nade da će on uskoro završiti.

"Mislim da Ukrajina, nažalost, ulazi u petu godinu jednog dugog i iscrpljujućeg rata, rata koji ide na iscrpljivanje. U njemu niti jedna strana, barem prema javno dostupnim informacijama, nema kapaciteta poraziti drugu", rekla je Petrović.

"To je rat koji ima dugu povijest i imao je dugi uvod. Nije se to sve skupa dogodilo preko noći. Rusija je imala nekoliko mogućnosti izbjeći rat. Jedna od njih je bila da redefinira sigurnosnu politiku i da se, umjesto opsjednutosti tampon-zonama, teorijama Aleksandra Dugina i povijesnim pričama, koncentrira na ono u čemu ona ima prednost", dodala je.

Radi se, nastavila je, o velikom arsenalu nuklearnog oružja i konvencionalnom kapacitetu.

"Mogli su nakon Majdana 2014. i aneksije Krima, kada su sve poluge koje je Ukrajina imala bile bitno sužene, politički utjecaj ostvariti ekonomijom. Oni to nisu učinili. Odlučili su se na najgore i time nisu dobili ništa. Dosta su polomili zube na Ukrajini", ustvrdila je Petrović te napomenula da je Rusija zbog proširenja NATO saveza na Finsku i Švedsku dobila NATO na svojim granicama.

Ivana Petrović o ratu u Ukrajini Foto: DNEVNIK.hr

Komentirala je i mogućnost mirovnog sporazuma.

"Mislim da trilateralna forma Rusije, SAD-a i Ukrajine nije dobra. Europska unija, koja Ukrajini pomaže enormnim svotama novca, u takvo nešto nije uključena. Umjesto da bude stup mirovnih pregovora, kaotičan Donald Trump, koji je prije svega fokusiran na jačanje Kine, želi taj rat što prije završiti. On je jedina šansa Vladimira Putina da dobije što želi i radi velik pritisak na Ukrajinu da napravi određene ustupke", objasnila je.

Velika pogreška Europe

Upozorila je i na veliku pogrešku Europske unije.

"Europska unija je jako pogriješila što je na početku zauzela krivi narativ. Zauzeli su čvrst stav da nema razgovora s Moskvom. Rat nam je tu, u Europi, i treba imati otvorene diplomatske kanale prema agresoru. Umjesto da su stalno ponižavali Viktora Orbana, jedna pametna diplomacija bi njega iskoristila da bude taj kanal", poručila je Petrović.

Ivana Petrović o ratu u Ukrajini Foto: DNEVNIK.hr

Odgovorila je i na pitanje kako će povjesničari u budućnosti gledati na rat u Ukrajini.

"Ne volim frazu o pravoj i krivoj strani povijesti. Mi ne znamo što je prava i kriva strana povijesti jer ona nije unaprijed napisani libreto po kojem svi mi sada sviramo, ali gledat će ga kao poučak", rekla je.

"Ne očekujem neki epohalni ili povijesni mirovni sporazum. Možda to bude neka crvena linija razgraničenja koja neće biti međunarodno priznata granica. Svjetska banka je procijenila da će za obnovu biti potrebno oko 600 milijardi dolara. Ukrajina će biti u rukama zapadnih sponzora i tamo će stasati nova generacija oligarha", smatra Petrović.

Komentirala je i što bi moglo biti s Rusijom.

"Za Rusiju ne znam. Nju se ne može uništiti izvana niti će se ona moći rascjepkati na manje države. Ruski režim može se urušiti samo iznutra", zaključila je.