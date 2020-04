Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je u četvrtak da postoje "stvari koje su se dogodile, a za koje mi ne znamo" kada je u pitanje upravljanje koronavirusom u Kini.

Rezerve koje je izrazio francuski predsjednik već su ranije iznijeli i London i Washington, dok je Rusija zauzela kinesku stranu.

"Očito postoje stvari koje su se dogodile, a za koje mi ne znamo", rekao je Macron, nakon što je Velika Britanija u četvrtak upozorila Kinu da bi trebala odgovoriti na "teška pitanja" kada se radi o tome kako je upravljala krizom i zašto virus "nije ranije bio zaustavljen".

Američki predsjednik Donald Trump optužio je Peking da je skrivao razmjere epidemije na početku u Kini te je zamrznuo američko financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), zamjerajući joj se se priklonila kineskim stajalištima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je u razgovoru s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom da su optužbe o dezinformiranju o koronavirusu na račun Pekinga "kontraproduktivne".

U obranu Svjetske zdravstvene organizacije stala je u četvrtak Europska unija, otvoreno izrazivši protivljenje stajalištima američkog predsjednika.

U priopćenju, šef europske diplomacije Josep Borrell rekao je da je EU obećala punu potporu šefu WHO-a Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu "u ovom kritičnom trenutku". U telefonskom razgovoru mu je Borrell rekao da EU smatra da se protiv pandemije koronavirusa treba nastaviti zajednički boriti, stoji u priopćenju.

Borrell je izrazio i zabrinutost zbog američke odluke da zaustavi financiranje WHO-a i obećao pokušati mobilizirati dodatna sredstva iz drugih izvora.

Američki predsjednik u utorak je objavio kako će SAD prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog "lošeg upravljanja" epidemijom koronavirusa. Trump je kazao kako WHO nije ispunila svoju osnovnu dužnost i da za to mora odgovarati.

"Da je WHO obavio svoj posao i poslao medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno proučili situaciju na terenu, epidemija je mogla biti zadržana u njezinom izvoru s vrlo malo preminulih," dodao je.

Republikanski zastupnici traže ostavku direktora WHO-a

Republikanski zastupnici podržali su u četvrtak Trumpa, zatraživši od predsjednika da ne financira WHO dok čelnik te organizacije UN-a ne podnese ostavku.

Sedamnaest republikanaca u Odboru za vanjske poslove Zastupničkog doma uputilo je Trumpu pismo u kojem podupiru njegovu odluku, i u kojem naglašavaju da bi on morao postaviti uvjet za obnovu financiranja a to je ostavka direktora Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

Trumpa su u utorak kritizirali mnogi svjetski čelnici i zdravstveni stručnjaci, kao i američki demokrati, kazavši da WHO možda treba reorganizaciju ali da ju Trump ne bi trebao forsirati usred zdravstvene krize koja je stajala života više od 140.000 ljudi.

U pismu, republikanci su kazali da su izgubili povjerenje u Tedrosa i okrivili su WHO i kinesku Komunističku partiju za opseg sadašnje globalne krize, ali su priznali da WHO djeluje u brojnim zdravstvenim krizama u svijetu.

"Ključno je da brzo djelujemo kako bismo osigurali nepristranost, transparentnost i legitimitet te vrijedne institucije", dodaju u pismu. (HINA)