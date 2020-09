Ivan Đikić, eminentni hrvatski znanstvenik, u Rijeci je uoči početka interdisciplinarnog znanstvenog skupa posvećenog koroavirusu komentirao rad stožera i aktualnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

U organizaciji riječkog Sveučilišta i Zavoda za biomedicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), u Rijeci se danas održava prvi u nizu od pet interdisciplinarnih znanstvenih skupova posvećenih bolesti COVID-19 pod nazivom "Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International Impact of the University of Rijeka".

Uoči skupa novinarima se između ostalih obratio i eminentni znastvenik Ivan Đikić, koji je kazao kako je cilj ovakvih konferencija naučiti kako kontrolirati bolesti COVID-19. "Ovi su brojevi danas posljedica našeg ponašanja prije mjesec dana. Vjerujem da će oni sada polako padati, ali moglo bi se dogoditi da će povratkom u zatvorene prostore i pojavom drugih respiratornih bolesti situacija postati kompliciranija.

Moramo poslati važne poruke - treba se cijepiti protiv gripe i odgovorno se ponašati. I ja osobno i moja obitelj svake se godine cijepimo. Na taj ćemo način pomoći i zdravstvenom sustavu", kazao je Đikić.

Komentirao je i rad Nacionalnog stožera: "U početku smo ga svi hvalili, ali kada je došlo ljeto stožer je počeo pod utjecajem politike donositi krive odluke. Greška je bila nepotrebno otvoriti noćne klubove i slati poruke da virus nije opasan. Ljudi su se opustili i mislili da smo pobijedili virus, to su bile političke poruke. Sada su se uozbiljili, vidi se da više rade", dodao je.

Istaknuo je i nove antigene testove, kojima se preciznije može odrediti je li netko zaražen koronavirusom i kojima se mogu izbjeći lažno pozitivni rezultati: "Vjerujem da i Hrvatska može imati te testove", kazao je Đikić.

Naveo je i da je bitno da javnost vrati povjerenje u Nacionalni stožer, "javnost ne bi trebala biti zbunjena ako sluša ljude koji imaju autoritet. Pandemija se može kontrolirati, vidjeli ste to tijekom proleća. Kada smo ozbiljni, ako radimo zajedno i djeca će moći ići u školu, moramo pratiti određena pravila struke i epidemiologa".

Za kraj je naglasio i važnost objektivnog, neutralnog izvještavanja o cjepivima i lijekovima protiv korone.